Стало известно, кто пропал на реке в Бурятии: только две девушки были из Новосибирска

Среди пяти туристов, которые накануне, 6 июля, пропали во время сплава в Бурятии, было только две жительницы Новосибирска. Об это корреспонденту НГС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Прежде, по информации от МЧС, сообщалось, что все пятеро пропавших были новосибирцами.
Источник уточнил, что две жительницы Новосибирска — это Елена Романова и Анастасия Мысник, остальные трое — из Ханты-Мансийска и Хакасии.
— Я не знаю, зачем ребята поплыли. Надо было переждать. Но они, видимо, куда-то торопились. С чем это связано, не знаю, — отметил собеседник.
По последним данным от пресс-службы ГУ МЧС по Республике Бурятия, найдено уже 5 человек. Все они живы. Поиски троих продолжаются.
В МЧС уточнили, что туристы начали путь из поселка Баянгол. Во время сплава катамараны с ними перевернулись. Сразу спаслись три человека.
— Насколько знаю, сразу же на катамаране выплыли новосибирцы Роман Коротеев и Алексей Мысник (муж Анастасии Мысник). На берегу они заметили еще одного спасшегося земляка Евгения Марченко, — подчеркнул Максим.
Сплавщики добрались на катамаране до моста, который пересекает Снежную перед Байкалом.
— Там они у кого-то взяли телефон и вызвали спасателей, — добавил источник.
Тем временем следователи начали проверку по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области. Делом также заинтересовалась прокуратура. Всё, что известно о происшествии к этому часу, — читайте в нашей онлайн-трансляции.