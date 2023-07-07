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СрочноДвое туристов из пяти пропавших найдены живыми
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Стало известно, кто пропал на реке в Бурятии: только две девушки были из Новосибирска

Еще трое пропавших — жители Ханты-Мансийска и Хакасии

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В Бурятии ведутся поиски туристов, пропавших во время сплава на реке Снежной

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Среди пяти туристов, которые накануне, 6 июля, пропали во время сплава в Бурятии, было только две жительницы Новосибирска. Об это корреспонденту НГС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Прежде, по информации от МЧС, сообщалось, что все пятеро пропавших были новосибирцами.

Источник уточнил, что две жительницы Новосибирска — это Елена Романова и Анастасия Мысник, остальные трое — из Ханты-Мансийска и Хакасии.

— Я не знаю, зачем ребята поплыли. Надо было переждать. Но они, видимо, куда-то торопились. С чем это связано, не знаю, — отметил собеседник.

По последним данным от пресс-службы ГУ МЧС по Республике Бурятия, найдено уже 5 человек. Все они живы. Поиски троих продолжаются.

В МЧС уточнили, что туристы начали путь из поселка Баянгол. Во время сплава катамараны с ними перевернулись. Сразу спаслись три человека.

— Насколько знаю, сразу же на катамаране выплыли новосибирцы Роман Коротеев и Алексей Мысник (муж Анастасии Мысник). На берегу они заметили еще одного спасшегося земляка Евгения Марченко, — подчеркнул Максим.

Сплавщики добрались на катамаране до моста, который пересекает Снежную перед Байкалом.

— Там они у кого-то взяли телефон и вызвали спасателей, — добавил источник.

Тем временем следователи начали проверку по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области. Делом также заинтересовалась прокуратура. Всё, что известно о происшествии к этому часу, — читайте в нашей онлайн-трансляции.

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