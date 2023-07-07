Стало известно, кто пропал на реке в Бурятии: только две девушки были из Новосибирска

— Я не знаю, зачем ребята поплыли. Надо было переждать. Но они, видимо, куда-то торопились. С чем это связано, не знаю, — отметил собеседник.



По последним данным от пресс-службы ГУ МЧС по Республике Бурятия, найдено уже 5 человек. Все они живы. Поиски троих продолжаются.

В МЧС уточнили, что туристы начали путь из поселка Баянгол. Во время сплава катамараны с ними перевернулись. Сразу спаслись три человека.

