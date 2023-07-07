Спасатели ищут пропавшую во время сплава по реке туристку из Новосибирска

В Бурятии спасатели продолжают искать туристку, которая пропала во время сплава по реке Снежной на катамаранах. Об этом НГС сообщили в региональном ГУ МЧС России.
— Еще одного человека не смогли найти, женщину. Еще ищут, — сообщили специалисты.
Как сообщал ранее НГС, в группу туристов вошли восемь человек, в том числе жители Новосибирска Роман Коротеев, Алексей и Анастасия Мысник, Евгений Марченко и Елена Романова. О происшествии на реке Снежной стало известно 6 июля.
После того как катамаран перевернулся, выплыть самостоятельно смогли Роман Коротеев и Алексей Мысник. Евгений Марченко тоже выбрался на берег, его жена сообщила, что после спасения он встретился с Анастасией Мысник. По предварительным данным, спасатели ищут сибирячку Елену Романову.
НГС собирал всё, что известно о поисках, в онлайн-трансляции.