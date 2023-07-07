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Пропавшие в БурятииОнлайн-трансляция

«Просигналили ракетницей»: как в Бурятии нашли двух туристов — онлайн

Накануне вечером сообщили о пропаже 5 человек на реке Снежной

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6 июля во время сплава по реке Снежная в Бурятии опрокинулись катамараны с туристами из Новосибирска. В результате три человека спаслись, судьба пятерых неизвестна. Спасатели продолжают поиски, в них задействовали вертолет.

НГС собирает все, что известно о происшествии, в онлайн-трансляции.

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Просигналили ракетницей

В МЧС написали подробности того, как нашли двух туристов:

— Спасатели МЧС России смогли установить координаты местоположения туристов с вертолета. Двое мужчин услышав звук вертолета спасателей просигналили ракетницей. Спасатели высадились в ближайшей точке от места обнаружения и направляются к ним пешком. Поиски остальных участников тургруппы продолжаются.

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Имена новосибирцев, пропавших 6 июля 2023 года во время сплава по реке Снежной в Бурятии, назвал НГС источник, знакомый с ситуацией.

Среди пропавших были две жительницы Новосибирска Елена Романова и Анастасия Мысник, а также три жителя других российских городов, в том числе Ханты-Мансийска и Хакасии. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

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ГУ МЧС по Республике Бурятии опубликовало видео с места поисков туристов.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: МЧС Бурятии / Telegram

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Павел Пешков

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Нашли еще двоих пропавших

В Единой диспетчерской службе Кабанского района Бурятии сообщили, что еще двоих пропавших нашли живыми.

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Павел Пешков

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В пресс-службе МЧС по Новосибирской области сообщили, что не планируют направлять в Бурятию вертолет и группу спасателей на поиск пропавших туристов.

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НГС ведет онлайн-трансляцию о происшествии в нашем Telegram-канале. Присоединяйтесь.

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Читатель НГС прислал в редакцию фото с места поисков.

На месте работают 14 спасателей и 5 единиц техники

На месте работают 14 спасателей и 5 единиц техники

Работы приостанавливали ночью, их возобновили утром

Работы приостанавливали ночью, их возобновили утром

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Читательница НГС прислала видео, на котором над местом поисков пролетает вертолет.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читательница НГС

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— Река Снежная протекает по таежной местности, изобилует порогами, водоворотами и завалами. Сильное течение обусловлено узкими и отвесными берегами, — сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

В поисках задействованы 14 человек и 5 единиц техники.

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По информации МЧС, туристическая группа была зарегистрирована, у сплавщиков была необходимая экипировка.

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«Унесло бурным течением»

Сегодня утром в ГУ МЧС России по Республики Бурятии рассказали подробности происшествия:

— Во время прохода одного из участков реки 8 человек перевернулись на катамаранах, всего трое смогли выбраться на берег и спастись, остальных участников сплава унесло бурным течением.

Один из трех туристов, который смог спастись, выбрался на берег к зимовью, он находится на связи. К реке выдвинулась группа МЧС с Теплых озер, она поможет этому туристу.

— В настоящее время из города Иркутск в Кабанский район вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда на борту, — сообщили в МЧС.

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В Telegram-канале «Сводка 138» опубликовали видео с пустым катамараном, плывущим по реке. Автор утверждает, что кадры сделали на реке Снежной.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Сводка 138 / Telegram

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Накануне поздно вечером поиск людей прекратили, потому что такие работы не ведут по ночам. Утром спасатели возобновили поиск.

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Следователи начали проверку по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области. Делом также заинтересовалась прокуратура.

— Прокуратура Республики Бурятия организовала проверку по факту происшествия, произошедшего на реке Снежной, — сообщили в пресс-службе ведомства. — В ходе проверки будет дана правовая оценка обстоятельствам происшествия. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Как ранее сообщили в МЧС, туристы сплавлялись по реке Снежной недалеко от поселка Выдрино в Кабанском районе.

— В результате опрокидывания катамаранов 3 человека спаслись. Судьба 5 человек неизвестна. На место выехали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Информация уточняется, — рассказали накануне в МЧС.

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