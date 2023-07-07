«Просигналили ракетницей»: как в Бурятии нашли двух туристов — онлайн

6 июля во время сплава по реке Снежная в Бурятии опрокинулись катамараны с туристами из Новосибирска. В результате три человека спаслись, судьба пятерых неизвестна. Спасатели продолжают поиски, в них задействовали вертолет.

НГС собирает все, что известно о происшествии, в онлайн-трансляции.