Туристы из Новосибирска пропали при сплаве по реке— делом заинтересовались СК и прокуратура

— Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Следователями СК совместно с сотрудниками Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и ГУ МВД России по Иркутской области организованы поисковые мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — указано в сообщении.

