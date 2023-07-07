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Тема дняПятеро новосибирцев пропали при сплаве
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Туристы из Новосибирска пропали при сплаве по реке— делом заинтересовались СК и прокуратура

Проверки организовали в двух регионах России

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Сибиряки пропали при сплаве по реке Снежная на катамаранах

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Прокуратура Республики Бурятии организовала проверку после исчезновения пятерых туристов из Новосибирска. Сибиряки пропали при сплаве по реке Снежная на катамаранах.

— Прокуратура Республики Бурятия организовала проверку по факту происшествия, произошедшего на реке Снежная, — сообщили в пресс-службе ведомства. — В ходе проверки будет дана правовая оценка обстоятельствам происшествия. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

По предварительным данным прокуратуры Республики Бурятии, четыре катамарана с туристами перевернулись при сплаве по реке Снежная. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону уточняли, что инцидент произошел вблизи поселка Выдрино Кабанского района.

Между тем в СК России уточнили, что катамараны перевернулись на реке Снежная Слюдянского района Иркутской области. Из-за происшествия специалисты начали проверку по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.

— Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Следователями СК совместно с сотрудниками Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и ГУ МВД России по Иркутской области организованы поисковые мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — указано в сообщении.

Ранее НГС сообщил, что спасатели продолжат поиск пятерых туристов из Новосибирска, которые исчезли во время сплава по реке Снежной в Бурятии, утром 7 июля.

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