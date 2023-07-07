Спасатели возобновили поиски пропавших в Бурятии туристов из Новосибирска

В Бурятии спасатели возобновили поиск пропавших туристов из Новосибирска. Вечером 6 июля пятеро туристов пропали во время сплава на катамаранах по реке Снежной.
— В 07:20 спасатели Посольского подразделения возобновили осмотр береговой линии, левый берег, 12 километров вверх по течению от моста. Больше пока информации нет, — сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС России.
Снежная — река в Бурятии и Иркутской области. По нижнему течению Снежной (около 30 км от устья) проходит административная граница регионов. В устье реки расположены населенные пункты: на правом берегу — поселок станции Выдрино и ниже — село Выдрино Кабанского района Бурятии. На левом берегу — поселок Новоснежная Слюдянского района Иркутской области.
О происшествии стало известно вечером 6 июля. Группа туристов проводила сплав по реке Снежной вблизи поселка Выдрино. Во время сплава катамараны с людьми перевернулись, в результате инцидента пятеро туристов пропали, трое спаслись. Известно, что пропавшие приехали в регион из Новосибирской области. Республиканская прокуратура начала проверку.