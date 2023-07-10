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Новосибирская туристка пропала на сплаве в Бурятии — ее ищут четвертый день с помощью вертолета

Поисковые работы приостанавливаются только с наступлением темноты

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Спасатели прочесывают акваторию Байкала и береговую линию Снежной

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В Республике Бурятия четвертые сутки продолжаются поиски пропавшей во время сплава по реке Снежной Елены Романовой. Об этом НГС сообщил один из участников экспедиции.

— Ситуация еще не закончена, поиск не прекращен, — сообщил турист.

О происшествии стало известно вечером 6 июля. Группа туристов из 8 человек проводила сплав по реке Снежной вблизи поселка Выдрино. После того как катамаран перевернулся, выплыть самостоятельно смогли Роман Коротеев и Алексей Мысник. Евгений Марченко тоже выбрался на берег. Еще четырех человек нашли спасатели, все они живы.

В поисках задействован вертолет Ми-8, по состоянию на 9 июля было обследовано 150 километров акватории озера Байкал и береговой линии реки Снежной. По данным МЧС Республики Бурятия, поисковые работы приостанавливаются только с наступлением темноты. О нахождении Романовой спасатели не сообщали.

В июне на Алтае пропала группа туристов, руководителя группы нашли мертвым.

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Пропал человекПропал туристРеспублика Бурятия
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