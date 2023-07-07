«Большой паводок, мосты смывает»: что известно о новосибирских туристах и их неудачном сплаве

Кто участвовал в сплаве?

Источник НГС, знакомый с ситуацией, рассказал, что в сплаве участвовали пять новосибирцев и три человека из Ханты-Мансийска и Хакассии.

После того как катамаран перевернулся, выплыть самостоятельно смогли жители Новосибирска Роман Коротеев и Алексей Мысник. Первый, предварительно, руководил группой.