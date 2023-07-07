«Большой паводок, мосты смывает»: что известно о новосибирских туристах и их неудачном сплаве

Катамаран с восемью туристами, в том числе из Новосибирска, опрокинулся на реке Снежной в Бурятии 6 июля. До сих пор разыскивают двух человек. Что известно об участниках похода и сплавлялись ли они ранее — в материале НГС.
Кто участвовал в сплаве?
Источник НГС, знакомый с ситуацией, рассказал, что в сплаве участвовали пять новосибирцев и три человека из Ханты-Мансийска и Хакассии.
После того как катамаран перевернулся, выплыть самостоятельно смогли жители Новосибирска Роман Коротеев и Алексей Мысник. Первый, предварительно, руководил группой.
Евгений Марченко из Новосибирска тоже выбрался на берег. Его жена (не принимала участия в сплаве) рассказала НГС, что после спасения он встретился с Анастасией Мысник (женой участника сплава Алексея Мысника).
Сейчас известно, что спасены еще два участника группы, а двух продолжают искать — среди пропавших
жительница Новосибирска Елена Романова.
Спасателям удалось найти трех человек. Поиски еще двоих продолжаются, сообщил нам сотрудник экстренной службы Республики Бурятия.
Был ли у туристов опыт в сплавах?
Источники НГС, знакомые с ситуацией, утверждают: у туристов из Новосибирска, в том числе пропавших, большой опыт в сплавах.
Новосибирцы профессионально занимались сплавами и вели паблик «Водники НеГодники» во «ВКонтакте». Они в третий раз участвовали в походе по Снежной (сложность реки — 4 из 6), а также проводили сплавы по другим рекам. Знакомые сплавщиков говорят, что у них была качественная экипировка, однако в этот раз их подвела погода.
— Группа профессиональная, ребята занимаются сплавами давно, я и сам неоднократно ходил с ними в походы. На реке Снежной они были не единожды. Увы, в этот раз их подвела погода — сейчас в районе хребта Хамар-Дабан большой паводок, и на всех реках уровень воды такой, что мосты смывает и у некоторых людей плывут дома. В общем, время аномальное, — заявил сплавщик из Новосибирска Андрей Бараковон.
Узнать другие подробности происшествия можно в нашей онлайн-трансляции.