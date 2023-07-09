Пропавшую в Бурятии туристку начали искать с частным вертолетом

В Республике Бурятия уже третьи сутки продолжаются поиски пропавшей во время сплава по реке Снежной Елены Романовой. Как сообщил НГС один из участников сплава, Евгений Марченко, к поиску женщины подключили частный вертолет.
— Поиски Елены продолжаются. Задействовано очень много ресурсов, в том числе частный вертолет, волонтеры и сотрудники МЧС, — пояснил мужчина.
Как пояснили в МЧС по Республике Бурятия, туристку ищут в акватории озера Байкал и на реке Снежной, где перевернулись катамараны.
— Поиски пропавшей женщины продолжаются. Сотрудники МЧС и волонтеры обследуют реку Снежную. В поиске задействовано около двух десятков человек, также подключены вертолеты, — сообщили НГС в ГУ МЧС по Республике Бурятия.
О происшествии стало известно вечером 6 июля. Группа туристов из 8 человек проводила сплав по реке Снежной вблизи поселка Выдрино. После того как катамаран перевернулся, выплыть самостоятельно смогли Роман Коротеев и Алексей Мысник. Евгений Марченко тоже выбрался на берег. Еще четырех человек нашли спасатели, все они живы. Спасатели ищут Елену Романову из Новосибирска.