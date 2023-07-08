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Пропавшие в Бурятии

«Дополнительно четыре человека из Иркутска вылетели»: в Бурятии продолжаются поиски туристки

Из восьми человек из группы семь нашли

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Туристы сплавлялись по реке Снежной

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Поиск последней туристки, пропавшей вместе с группой в Бурятии, продолжается. Женщину ищут в акватории озера Байкал и на реке Снежной, где перевернулись катамараны.

— Больше 10 человек на месте работают. Сейчас еще дополнительно четыре человека из Иркутска вылетели, — рассказали в ГУ МЧС по Республики Бурятия.

О том, что катамаран с группой туристов перевернулся, стало известно 6 июля. В группе было восемь человек, в том числе жители Новосибирска Роман Коротеев, Алексей и Анастасия Мысник, Евгений Марченко и Елена Романова.

После того как катамаран перевернулся, выплыть самостоятельно смогли Роман Коротеев и Алексей Мысник. Евгений Марченко тоже выбрался на берег, его жена сообщила, что после спасения он встретился с Анастасией Мысник. По предварительным данным, спасатели ищут сибирячку Елену Романову.

НГС собирал всё, что известно о поисках, в онлайн-трансляции.

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