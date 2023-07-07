«Последний участок маршрута»: жена перевернувшегося на катамаране туриста — о его спасении на реке Снежная

— Подробностей пока не знаю, мы мало поговорили. Не до то того пока… У них оставался последний участок маршрута, он проходил в каньоне. Все катамараны перевернулись, — сообщила супруга туриста корреспонденту НГС. — Он вышел на берег, чуть позже на этом же берегу встретил Настю. Они ночевали вдвоем — шалаш какой-то соорудили.

