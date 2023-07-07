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«Последний участок маршрута»: жена перевернувшегося на катамаране туриста — о его спасении на реке Снежная

Евгений Марченко участвовал в сплаве по реке Снежная в Бурятии

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Сибиряк самостоятельно вышел на берег после происшествия

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Жена одного из новосибирских туристов Евгения Марченко рассказала, как спасся ее супруг после неудачного сплава на катамаранах по реке Снежная в Бурятии.

— Подробностей пока не знаю, мы мало поговорили. Не до то того пока… У них оставался последний участок маршрута, он проходил в каньоне. Все катамараны перевернулись, — сообщила супруга туриста корреспонденту НГС. — Он вышел на берег, чуть позже на этом же берегу встретил Настю. Они ночевали вдвоем — шалаш какой-то соорудили.

Супруга сибиряка уточнила, что 7 июля мужчина «пустил ракетницу» после того, как увидел вертолет, после чего воздушное судно забрало с земли пропавших туристов.

— В спасательных жилетах всегда есть такой набор: спички, ракетница, еда минимальная, — уточнила женщина.

Как сообщал источник НГС, знакомый с ситуацией, в сплаве по реке Снежная участвовали пять новосибирцев и три человека из других российских регионов. В их число новосибирцев вошли Роман Коротеев (предполагаемый организатор сплава), Евгений Марченко, Елена Романова, Алексей и Анастасия Мысник.

НГС позвонил Роману Коротееву с просьбой прокомментировать ситуацию, но турист сбросил звонок корреспондента издания. Журналист НГС изучил, предположительно, личную страницу сибиряка во «ВКонтакте» и обнаружил данные о планируемом сплаве. Турист размещал информацию в соцсетях, что ищет экипаж для водного туризма на реке Снежной. Выезд группы планировался 23 июня, завершение похода — 8 июля.

О происшествии стало известно вечером 6 июля. Группа туристов из 8 человек проводила сплав по реке Снежной вблизи поселка Выдрино. Во время сплава катамараны с людьми перевернулись, в результате инцидента пятеро туристов пропали, трое спаслись. Всё, что известно о пришествии в Бурятии, мы собрали в единую онлайн-трансляцию.

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