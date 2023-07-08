В Бердске произошла массовая авария с пострадавшими — Nissan вылетел на встречную полосу

В Бердске произошло массовое ДТП сегодня, 8 июля, в 09:35. На одной из улиц столкнулись три автомобиля. На месте работали спасатели.
Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области, авария случилась на улице Красноармейской, когда водитель Nissan ехал со стороны улицы Советской в сторону улицы Павлова. Возле дома
В результате ДТП водитель Nissan и пассажир Renault были доставлены в больницу. Характер травм уточняется. На место выезжали спасатели города Бердска для смыва топлива и отключения аккумуляторов. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.
Сегодня, 8 июля, в Новосибирске произошло ДТП на улице Большевистской. Возле речного вокзала столкнулись черный кроссовер BMW X7 и белый седан Hyundai Solaris.