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СрочноПод Новосибирском произошла массовая авария
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В Бердске произошла массовая авария с пострадавшими — Nissan вылетел на встречную полосу

Спасатели Бердска сливали топливо из машин

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У водителя Nissan взяли анализы

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В Бердске произошло массовое ДТП сегодня, 8 июля, в 09:35. На одной из улиц столкнулись три автомобиля. На месте работали спасатели.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области, авария случилась на улице Красноармейской, когда водитель Nissan ехал со стороны улицы Советской в сторону улицы Павлова. Возле дома № 34 он по неустановленной причине выехал на встречную. Сначала произошло столкновение с Toyota, за рулем которой была 40-летняя женщина. После этого Nissan врезался в Renault, за рулем которого был 49-летний мужчина.

В результате ДТП водитель Nissan и пассажир Renault были доставлены в больницу. Характер травм уточняется. На место выезжали спасатели города Бердска для смыва топлива и отключения аккумуляторов. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Сегодня, 8 июля, в Новосибирске произошло ДТП на улице Большевистской. Возле речного вокзала столкнулись черный кроссовер BMW X7 и белый седан Hyundai Solaris.

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