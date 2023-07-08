«В салоне пассажирка в крови»: возле Речного вокзала столкнулись BMW X7 и Hyundai Solaris

В Новосибирске сегодня, 8 июля, произошло ДТП на улице Большевистской. Как рассказали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», возле Речного вокзала столкнулись черный кроссовер
— Там Solaris с одной стороны будто под поезд попал. В салоне пассажирка в крови, — рассказал подписчик группы «АСТ-54».
Как видно на фотографии, Hyundai Solaris попали в бок. Машина сильно пострадала от удара. Другой читатель «АСТ-54» добавил, что перед ДТП его обогнал водитель BMW X7.
— BMW мчался по разделительной полосе, Solaris с левого ряда хотел развернуться и поехать в сторону центра. Ну и встретились, — добавил подписчик «АСТ-54».
Корреспондент НГС обратилась в ГИБДД по Новосибирску. На момент публикации ответа не было.
В начале июля новосибирец не справился с электросамокатом и на скорости врезался в дорогой кроссовер HAVAL.