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СрочноПод Новосибирском произошла массовая авария
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«В салоне пассажирка в крови»: возле Речного вокзала столкнулись BMW X7 и Hyundai Solaris

Hyundai Solaris сильно пострадал от удара в бок

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ДТП произошло днем в субботу

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В Новосибирске сегодня, 8 июля, произошло ДТП на улице Большевистской. Как рассказали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», возле Речного вокзала столкнулись черный кроссовер BMW X7 и белый седан Hyundai Solaris.

— Там Solaris с одной стороны будто под поезд попал. В салоне пассажирка в крови, — рассказал подписчик группы «АСТ-54».

Как видно на фотографии, Hyundai Solaris попали в бок. Машина сильно пострадала от удара. Другой читатель «АСТ-54» добавил, что перед ДТП его обогнал водитель BMW X7.

— BMW мчался по разделительной полосе, Solaris с левого ряда хотел развернуться и поехать в сторону центра. Ну и встретились, — добавил подписчик «АСТ-54».

Корреспондент НГС обратилась в ГИБДД по Новосибирску. На момент публикации ответа не было.

В начале июля новосибирец не справился с электросамокатом и на скорости врезался в дорогой кроссовер HAVAL.

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