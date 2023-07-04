Новосибирец на электросамокате врезался на скорости в дорогой кроссовер и уехал — видео побега

Новосибирец не справился с электросамокатом и на скорости врезался в дорогой кроссовер HAVAL. Инцидент произошел в ночь на 1 июля у дома на улице Титова, 242.
Около 03:15 мужчина не справился с управлением и врезался в машину. Произошедшее попало на видео, которое опубликовали в группе «Наш дом Слобода».
— По камерам удалось выяснить, что на самокатах передвигались двое молодых людей, самокаты были взяты в 03:13 на площадке возле соседнего дома, — объясняет автор поста.
Он добавил, что обратился с заявлением в полицию и предложил виновнику ДТП прийти с повинной.
В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС ответили, что уточняют информацию.
В конце июня конфликт между водителем и 27-летним мужчиной на электросамокате закончился дракой и больницей в Новосибирске.