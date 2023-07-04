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Тема дняДва новосибирца утопили машину с телом убитого
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Новосибирец на электросамокате врезался на скорости в дорогой кроссовер и уехал — видео побега

ДТП произошло ночью во дворе на Титова

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Ночной инцидент попал на видео

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Новосибирец не справился с электросамокатом и на скорости врезался в дорогой кроссовер HAVAL. Инцидент произошел в ночь на 1 июля у дома на улице Титова, 242.

Около 03:15 мужчина не справился с управлением и врезался в машину. Произошедшее попало на видео, которое опубликовали в группе «Наш дом Слобода».

— По камерам удалось выяснить, что на самокатах передвигались двое молодых людей, самокаты были взяты в 03:13 на площадке возле соседнего дома, — объясняет автор поста.

Он добавил, что обратился с заявлением в полицию и предложил виновнику ДТП прийти с повинной.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Наш дом Слобода»

В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС ответили, что уточняют информацию.

В конце июня конфликт между водителем и 27-летним мужчиной на электросамокате закончился дракой и больницей в Новосибирске.

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