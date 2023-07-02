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«У него перелом костей черепа»: автомобилист на дороге жестоко избил 27-летнего новосибирца на электросамокате

Полиция возбудила уголовное дело

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Подозреваемый в избиении дал признательные показания

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Конфликт между водителем и 27-летним мужчиной на электросамокате закончился дракой и больницей в Новосибирске. Инцидент произошел 30 июня на проезжей части в районе остановки «Есенина» в Дзержинском районе.

В полицию из больницы передали информацию о том, что к ним поступил 27-летний мужчина с тяжелыми травмами.

— У него была диагностирована черепно-мозговая травма, переломом костей черепа, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Был установлен и задержан подозреваемый в преступлении — 29-летний ранее не судимый житель Октябрьского района. Выяснилось, что между гражданами на проезжей части возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес своему оппоненту телесные повреждения.

Источник НГС, знакомый с ситуацией, объяснил, что пострадавший ехал на электросамокате, а подозреваемый — на автомобиле. Что не поделили на дороге мужчины, предстоит разобраться полиции.

Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

— Получены признательные показания. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — добавили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В Кировском районе Новосибирска ночью с 25 на 26 июня произошла массовая драка. Как сообщали в паблике «Инцидент. Новосибирск» во «ВКонтакте», неизвестные после конфликта загрузили двух мужчин в багажник и увезли.

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