«У него перелом костей черепа»: автомобилист на дороге жестоко избил 27-летнего новосибирца на электросамокате

В полицию из больницы передали информацию о том, что к ним поступил 27-летний мужчина с тяжелыми травмами.

— У него была диагностирована черепно-мозговая травма, переломом костей черепа, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Был установлен и задержан подозреваемый в преступлении — 29-летний ранее не судимый житель Октябрьского района. Выяснилось, что между гражданами на проезжей части возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес своему оппоненту телесные повреждения.