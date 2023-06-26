«Не надо, умоляю»: в Новосибирске несколько мужчин устроили драку — очевидцы заявили, что человека засунули в багажник

В Кировском районе Новосибирска ночью с 25 на 26 июня произошла массовая драка. Как сообщают в паблике «Инцидент. Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте» неизвестные после конфликта загрузили двух мужчин в багажник и увезли.
По данным паблика, конфликт произошел около дома на улице Виктора Шевелева, 36/1. Очевидцы сообщают, что двух человек загрузили в багажник.
Потасовка, в которой участвовало несколько человек, попала на видео. На кадрах видно, как мужчины бегают за одним из участников драки, который кричит: «Не надо, умоляю». После чего слышен удар.
На следующих кадрах одного из мужчин ударяют по лицу и тянут к открытому багажнику, потом запись прерывается. Когда видео продолжается, багажник с силой закрывают.
На место приезжали сотрудники ППС и Росгвардия. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирску сообщили НГС, что сообщение о конфликте поступало, по прибытии сотрудников полиции на месте никого не было. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица на видеозаписи.
— Также по данному адресу был осуществлен выезд полиции по сообщению о семейном конфликте. Проводится проверка, — сообщили в ведомстве.
Журналист НГС также обратилась в пресс-службу Росгвардии.
Вчера в Новосибирске также произошла массовая потасовка, но во время нее мужчины стреляли друг в друга фейерверками.