Стреляли друг в друга фейерверками: массовая потасовка произошла на проспекте Димитрова

В Новосибирске произошла массовая драка, во время которой мужчины стреляли друг в друга фейерверками. Видео потасовки опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
По данным телеграм-канала, конфликт произошел около дома на проспекте Димитрова, 12 недалеко от круглосуточного магазина. Как сообщает очевидец, участники распылили перцовый баллончик и стреляли фейерверками.
Конфликт попал на видео. На записи видно, как неизвестные два раза стреляют друг в друга фейерверками.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области за комментарием. В ведомстве уточняют информацию.
Вчера, 25 июня, в Кировском районе Новосибирска произошла массовая драка. Компания громко слушала музыку около многоэтажного дома, им сделал замечание ветеран МЧС, после чего завязалась потасовка.