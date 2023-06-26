Стреляли друг в друга фейерверками: массовая потасовка произошла на проспекте Димитрова

В Новосибирске произошла массовая драка, во время которой мужчины стреляли друг в друга фейерверками. Видео потасовки опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

По данным телеграм-канала, конфликт произошел около дома на проспекте Димитрова, 12 недалеко от круглосуточного магазина. Как сообщает очевидец, участники распылили перцовый баллончик и стреляли фейерверками.