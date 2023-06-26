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Стреляли друг в друга фейерверками: массовая потасовка произошла на проспекте Димитрова

Конфликт попал на видео

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Конфликт, по словам очевидцев, произошел на проспекте Димитрова, 12

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В Новосибирске произошла массовая драка, во время которой мужчины стреляли друг в друга фейерверками. Видео потасовки опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

По данным телеграм-канала, конфликт произошел около дома на проспекте Димитрова, 12 недалеко от круглосуточного магазина. Как сообщает очевидец, участники распылили перцовый баллончик и стреляли фейерверками.

Конфликт попал на видео. На записи видно, как неизвестные два раза стреляют друг в друга фейерверками.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
В потасовке участвовали примерно пять человек

Видео: телеграм-канал «Новосибирск с огоньком»

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области за комментарием. В ведомстве уточняют информацию.

Вчера, 25 июня, в Кировском районе Новосибирска произошла массовая драка. Компания громко слушала музыку около многоэтажного дома, им сделал замечание ветеран МЧС, после чего завязалась потасовка.

Обновлено. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что в полицию поступало сообщение о шуме. Произошла потасовка, до приезда полиции неизвестные разошлись. Сообщений в медучреждения не поступало.

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