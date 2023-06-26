freedom
СЕЙЧАС +10°С
Пробки 4/10
usd 84.08
eur 91.49
Тема дняОбразы новосибирских выпускниц
Все новости
Все новости

Ветеран МЧС сделал замечание: подробности массовой драки из-за громкой музыки в Новосибирске

Нарушителей доставили в отдел полиции

4 307

Конфликт произошел вчера, 25 июня

Поделиться

Стали известны подробности массовой драки в Кировском районе Новосибирска. Компания громко слушала музыку около многоэтажного дома, им сделал замечание ветеран МЧС, после чего завязалась потасовка.

Как сообщили в телеграм-канале правительства Новосибирской области «Новосибирь», по данным полиции, вечером 25 июня произошел конфликт между четырьмя мужчинами и ветераном МЧС. Местные жители громко слушали музыку в автомобиле в одном из дворов Кировского района, после чего ветеран МЧС попросил нарушителей соблюдать общественный порядок.

— Четверо граждан были доставлены в отдел полиции, где в отношении их были составлены протоколы об административном правонарушении, — сообщается в телеграм-канале.

Выстрелов во время конфликта, как отмечают в правительстве, не было.

Несколько дней назад у дома недалеко от Хилокского рынка произошла драка. Во время потасовки пострадал полицейский.

По теме

ДракаПолицияКонфликтКировский районМузыка
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter