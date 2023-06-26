Ветеран МЧС сделал замечание: подробности массовой драки из-за громкой музыки в Новосибирске

Стали известны подробности массовой драки в Кировском районе Новосибирска. Компания громко слушала музыку около многоэтажного дома, им сделал замечание ветеран МЧС, после чего завязалась потасовка.
Как сообщили в телеграм-канале правительства Новосибирской области «Новосибирь», по данным полиции, вечером
— Четверо граждан были доставлены в отдел полиции, где в отношении их были составлены протоколы об административном правонарушении, — сообщается в телеграм-канале.
Выстрелов во время конфликта, как отмечают в правительстве, не было.
Несколько дней назад у дома недалеко от Хилокского рынка произошла драка. Во время потасовки пострадал полицейский.