Ветеран МЧС сделал замечание: подробности массовой драки из-за громкой музыки в Новосибирске

Как сообщили в телеграм-канале правительства Новосибирской области «Новосибирь», по данным полиции, вечером 25 июня произошел конфликт между четырьмя мужчинами и ветераном МЧС. Местные жители громко слушали музыку в автомобиле в одном из дворов Кировского района, после чего ветеран МЧС попросил нарушителей соблюдать общественный порядок.