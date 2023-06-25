«Очень громкая музыка из авто»: новосибирцы устроили потасовку во дворе дома — видео

По данным паблика, на месте происшествия находятся около девяти «экипажей правоохранительных структур», в том числе автомобили полиции и Росгвардии.



Между тем один из очевидцев конфликта сообщил НГС, что инцидент произошел на улице Петухова. Как сообщила изданию местная жительница Юлия, молодые люди слушали музыку во дворе около двух часов.

— Мимо катались дети на самокатах, все крутились возле парней. И стреляли из детского звукового пистолета, — уточнила Юлия. — Один из парней взял этот детский пистолет и выстрелил несколько раз.

