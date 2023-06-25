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«Очень громкая музыка из авто»: новосибирцы устроили потасовку во дворе дома — видео

На месте происшествия находятся сотрудники полиции

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На месте конфликта находятся сотрудники полиции.

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Вечером 25 июня жители Новосибирска устроили драку в Кировском районе. О происшествии сообщили в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте». На месте конфликта находятся сотрудники полиции.

Как сообщили в паблике, во дворе дома компания из нескольких людей громко включила музыку, что могло вызвать недовольство местных жителей.

— Вероятно, это не понравилось кому-то из местных жителей, после чего началась драка и, со слов очевидцев, прозвучали выстрелы, — указано в сообщении. Инцидент попал на видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Вблизи места конфликта находится Росгвардия

Видео: «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте»

По данным паблика, на месте происшествия находятся около девяти «экипажей правоохранительных структур», в том числе автомобили полиции и Росгвардии.

Между тем один из очевидцев конфликта сообщил НГС, что инцидент произошел на улице Петухова. Как сообщила изданию местная жительница Юлия, молодые люди слушали музыку во дворе около двух часов.

— Мимо катались дети на самокатах, все крутились возле парней. И стреляли из детского звукового пистолета, — уточнила Юлия. — Один из парней взял этот детский пистолет и выстрелил несколько раз.

В комментариях под постом паблика «Инцидент Новосибирск» появились подробности конфликта. По данным пользователя соцсети «ВКонтакте», компанию из нескольких человек заметили примерно в 17:00.

— Вели себя спокойно. И всё бы ничего, если бы не очень громкая музыка из авто, от которой дома содрогались, — указано в сообщении. — На замечания тех, кто находился на площадке, не реагировали. Кто-то из жильцов не выдержал, вышел и ещё раз сделал замечания.

Указано, что после замечания в адрес компании во дворе дома началась потасовка. НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России и Росгвардии по Новосибирской области и Росгвардии с просьбой прокомментировать ситуацию.

В конце июня в Новосибирске мужчины устроили потасовку. Один из них в ответ на замечание пенсионерки из-за мусора напал на нее, кинул в женщину рыбу и ударил бутылкой с пивом. Затем сибиряки пошли в соседний двор, где избили мужчину.

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ДракаПотасовкаПолицияКировский район
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