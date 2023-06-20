«Бросил в меня рыбой и ударил бутылкой»: в Новосибирске дебошир набросился на пенсионерку и мужчину в камуфляже

18 июня на Шлюзе в Новосибирске двое мужчин устроили потасовку после отдыха на лавочке. Один из них в ответ на замечание пенсионерки из-за мусора напал на нее, кинул в женщину рыбу и ударил бутылкой с пивом. Затем дебоширы пошли в соседний двор, где избили мужчину в камуфляже. На место конфликта приехали 3 наряда полиции с перцовым баллончиком. Подробности НГС сообщили очевидцы и пострадавшая.
Бросил в пенсионерку рыбу
Первой в тот вечер пострадала пенсионерка Наталья Гвоздовская. Женщина обустраивает клумбы во дворе дома на Шлюзовой, 24. Женщина рассказала корреспонденту НГС, что вечером 18 июня ее соседка попросила выйти во двор и сделать замечание двум мужчинам, которые шумели. Надежда согласилась и попросила их быть тише.
— Я их вообще не знаю. Сказала быть тише. Тот, что выше, согласился. Увидела, что рыбу бросили на клумбу, сделала замечание. Тот, что высокий, стал подбирать, а низкий кинул рыбой в меня и замахнулся бутылкой с пивом. Он меня ниже, как-то рукой не рассчитал, и бутылка прошла по моей голове вскользь, но весь халат у меня был в пиве. Хорошо, еще не стеклянная бутылка. Высокий адекватный был, если бы не он, маленький бы меня точно ударил нормально. Он бешеный был. Еще матерился, — рассказала пенсионерка.
Соседи подняли видео с камер и выяснили, что всё случилось в 17:55. Пенсионерка добавила, что полиция прибыла к ней в 11 ночи, всего было 3 машины. Сотрудники опросили женщину, предложили пройти судмедэкспертизу, но она отказалась, так как не получила серьезных увечий.
Наказали за нашивку
Позже, как рассказали свидетели, эти мужчины ушли к дому
Очевидица второго инцидента Виктория Корнеева рассказала корреспонденту НГС, что видела конфликт частично, так как была на работе.
— Сам разбой не видела, ко мне в магазин прибежал мужчина, попросил салфеток, сказал, что там человека сейчас чуть не убили. Естественно, я выбежала смотреть, предложить помощь, но мужчина в шортах (тот же, что напал на пенсионерку со слов очевидцев — Прим. ред) начал агрессировать и на меня, и на пострадавшего. Я с прохожим вызвали скорую, полицию. Он помогал защищать от агрессора пострадавшего, — рассказала корреспонденту НГС Виктория Корнеева.
По ее словам, пострадавший был в камуфляжных штанах и куртке с нашивкой «Z», ему разбили голову. Всем участникам конфликта около 40–45 лет. Когда приехали полицейские, дебоширы оба оказывали сопротивление (те, что ранее вступили в конфликт с пенсионеркой — прим. Ред.)
— Дебоширы оказали полиции сопротивление, сотрудники в итоге применили перцовый баллончик. Крутили их долго, один орал, как свинья. Но с помощью еще одной машины дежурной и сотрудников ГБР они справились и засунули его в машину, — пояснила Виктория.
Когда их забрали, со слов Виктории, мужчина, что помогал пострадавшему, прогуливался с ним. Она подошла и предложила промыть рану в служебном туалете.
— Мы промыли, но от обработки раны перекисью пострадавший отказался, от бинтов тоже отказался, но мужчина, который ему помогал, все-таки взял бинты, — говорит свидетельница происшествия.
В ГУ МВД России по НСО сообщили, что заявление поступило 18 июня от жительницы дома №24, сейчас проводится проверка.
Также полицию вызывали жители дома №26. Они жаловались на то, что мужчины шумели.
— При задержании один из них оказал сопротивление. На него составили административный протокол за неповиновение сотрудникам полиции и хулиганство. Сейчас проводится проверка по поводу инцидента с избиением, — заключили в пресс-службе ведомства.
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