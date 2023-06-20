«Бросил в меня рыбой и ударил бутылкой»: в Новосибирске дебошир набросился на пенсионерку и мужчину в камуфляже

— Я их вообще не знаю. Сказала быть тише. Тот, что выше, согласился. Увидела, что рыбу бросили на клумбу, сделала замечание. Тот, что высокий, стал подбирать, а низкий кинул рыбой в меня и замахнулся бутылкой с пивом. Он меня ниже, как-то рукой не рассчитал, и бутылка прошла по моей голове вскользь, но весь халат у меня был в пиве. Хорошо, еще не стеклянная бутылка. Высокий адекватный был, если бы не он, маленький бы меня точно ударил нормально. Он бешеный был. Еще матерился, — рассказала пенсионерка.