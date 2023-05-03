Пьяный многодетный отец пришел за двумя детьми в детский сад и устроил там дебош

В Новосибирске пьяный отец пришел за двумя детьми в детский сад, посещение закончилось вызовом полиции.



Как сообщили в Кировском районном суде, 24 апреля в 16:12 отец четверых детей пришел в детский сад со старшим 17-летним сыном забрать двух детей. Воспитатели отказали пьяному мужчине и попросили связаться с мамой детей, чтобы она могла их забрать. Отца такой вариант не устроил, он начал материться, размахивать руками, кричать, чем напугал детей и сотрудников детского сада.