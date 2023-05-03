Пьяный многодетный отец пришел за двумя детьми в детский сад и устроил там дебош

В Новосибирске пьяный отец пришел за двумя детьми в детский сад, посещение закончилось вызовом полиции.
Как сообщили в Кировском районном суде,
Мужчину скрутили сотрудники полиции и надели наручники. При этом сам мужчина признается, что ругался, но не матерился, а почему физическую силу применили полицейские — не помнит.
Суд решил, что дебошир совершил мелкое хулиганство: нарушил общественный порядок. Отец раскаялся в содеянном и получил штраф в 950 рублей.
Часто новосибирцы устраивают пьяные дебоши в самолетах. Например, в феврале пассажир из Новосибирска несколько раз ударил в спину бортпроводника на рейсе Москва — Санкт-Петербург. Мужчину задержали сотрудники полиции.