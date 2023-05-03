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Пьяный многодетный отец пришел за двумя детьми в детский сад и устроил там дебош

Мужчину задержали сотрудники полиции

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Теперь отцу грозит штраф

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В Новосибирске пьяный отец пришел за двумя детьми в детский сад, посещение закончилось вызовом полиции.

Как сообщили в Кировском районном суде, 24 апреля в 16:12 отец четверых детей пришел в детский сад со старшим 17-летним сыном забрать двух детей. Воспитатели отказали пьяному мужчине и попросили связаться с мамой детей, чтобы она могла их забрать. Отца такой вариант не устроил, он начал материться, размахивать руками, кричать, чем напугал детей и сотрудников детского сада.

Мужчину скрутили сотрудники полиции и надели наручники. При этом сам мужчина признается, что ругался, но не матерился, а почему физическую силу применили полицейские — не помнит.

Суд решил, что дебошир совершил мелкое хулиганство: нарушил общественный порядок. Отец раскаялся в содеянном и получил штраф в 950 рублей.

Часто новосибирцы устраивают пьяные дебоши в самолетах. Например, в феврале пассажир из Новосибирска несколько раз ударил в спину бортпроводника на рейсе Москва — Санкт-Петербург. Мужчину задержали сотрудники полиции.

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