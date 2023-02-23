Бил по спине бортпроводника: житель Новосибирска устроил пьяный дебош в самолете

Житель Новосибирска несколько раз ударил в спину бортпроводника на рейсе Москва - Санкт-Петербург. Мужчину задержали сотрудники полиции.

Как сообщили в пресс-службе в полиции на транспорте по северо-западному округу, 31-летний житель Новосибирской области летел в Санкт-Петербург через Москву из Новосибирска. Мужчина был пьян и устроил дебош на борту самолета.