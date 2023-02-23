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Тема дняНовосибирец устроил пьяный дебош в самолете
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Бил по спине бортпроводника: житель Новосибирска устроил пьяный дебош в самолете

Он летел из Москвы в Санкт-Петербург

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Дебошира задержала полиция

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Житель Новосибирска несколько раз ударил в спину бортпроводника на рейсе Москва - Санкт-Петербург. Мужчину задержали сотрудники полиции.

Как сообщили в пресс-службе в полиции на транспорте по северо-западному округу, 31-летний житель Новосибирской области летел в Санкт-Петербург через Москву из Новосибирска. Мужчина был пьян и устроил дебош на борту самолета.

— Нарушал правила поведения на борту воздушного судна. На замечания других пассажиров не реагировал. Бортпроводник предпринял попытку успокоить правонарушителя, однако, в ответ он нанес ему несколько ударов в спину, — сообщили в пресс-службе.

Сейчас сотрудники линейного отдела МВД возбудили уголовное дело на дебошира по признакам преступления п. «в» ч. 1 ст.213 УК РФ «Хулиганство». Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Меру пресечения избрали в виде подписки о невыезде.

Кроме того, новосибирец привлечен к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Недавно Сочи на борту самолета задержали пьяного дебошира. Он размахивал руками, матерился и угрожал полицейским.

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