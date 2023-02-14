«Угрожал полиции расправой»: пьяного дебошира сняли с самолета до Новосибирска — видео

В Сочи на борту самолета задержали пьяного дебошира. Он размахивал руками, матерился и угрожал полицейским.



Пьяного 39-летнего дебошира сняли с рейса в аэропорту Сочи вчера, 13 февраля, пилот отказал пассажиру в перелете, потому что тот вел себя неадекватно, размахивал руками, материл других пассажиров и сотрудников. Ему несколько раз делали замечания, но он на них не реагировал.