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Тема дняПьяного дебошира сняли с самолета до Новосибирска
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«Угрожал полиции расправой»: пьяного дебошира сняли с самолета до Новосибирска — видео

Мужчина оскорблял сотрудников и других пассажиров

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Мужчина материл сотрудников полиции

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В Сочи на борту самолета задержали пьяного дебошира. Он размахивал руками, матерился и угрожал полицейским.

Пьяного 39-летнего дебошира сняли с рейса в аэропорту Сочи вчера, 13 февраля, пилот отказал пассажиру в перелете, потому что тот вел себя неадекватно, размахивал руками, материл других пассажиров и сотрудников. Ему несколько раз делали замечания, но он на них не реагировал.

— Житель Краснодарского края публично оскорблял сотрудников полиции и угрожал им расправой, — сообщили в УМВД на транспорте по Южному округу.

На видео, которое опубликовала пресс-служба полиции, видно, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, он извиняется, ругается и угрожает сотрудникам полиции.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: УМВД на транспорте по Южному округу

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство).

По данным онлайн-табло на официальном сайте Толмачево, все рейсы из Сочи в Новосибирск выполняла авиакомпания S7, НГС направил запрос в компанию, чтобы узнать подробности инцидента.

В январе в Толмачево полицейские забрали с самолета пассажира рейса Таиланд — Новосибирск — Нерюнгри, который устроил драку на борту.

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