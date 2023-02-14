«Угрожал полиции расправой»: пьяного дебошира сняли с самолета до Новосибирска — видео

В Сочи на борту самолета задержали пьяного дебошира. Он размахивал руками, матерился и угрожал полицейским.
Пьяного 39-летнего дебошира сняли с рейса в аэропорту Сочи вчера, 13 февраля, пилот отказал пассажиру в перелете, потому что тот вел себя неадекватно, размахивал руками, материл других пассажиров и сотрудников. Ему несколько раз делали замечания, но он на них не реагировал.
— Житель Краснодарского края публично оскорблял сотрудников полиции и угрожал им расправой, — сообщили в УМВД на транспорте по Южному округу.
На видео, которое опубликовала пресс-служба полиции, видно, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, он извиняется, ругается и угрожает сотрудникам полиции.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство).
По данным онлайн-табло на официальном сайте Толмачево, все рейсы из Сочи в Новосибирск выполняла авиакомпания S7, НГС направил запрос в компанию, чтобы узнать подробности инцидента.
В январе в Толмачево полицейские забрали с самолета пассажира рейса Таиланд — Новосибирск — Нерюнгри, который устроил драку на борту.