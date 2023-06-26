Новосибирцы устроили драку вблизи Хилокского рынка — в конфликте пострадал полицейский

Как сообщили в ведомстве, на помощь местному жителю вышел сотрудник полиции, который проживает в этом доме. Он представился участникам потасовки полицейским и потребовал прекратить конфликт.



— При себе у полицейского был травматический пистолет, из которого он произвел несколько выстрелов вверх, — сообщили в ведомстве. — Установлено, что на оружие у сотрудника имеются соответствующие документы. Нападавшие не отреагировали на требования сотрудника и нанесли ему телесные повреждения.

