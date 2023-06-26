freedom
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 1/10
usd 84.08
eur 91.49
Тема дняКак отметили День города
Все новости
Все новости

Новосибирцы устроили драку вблизи Хилокского рынка — в конфликте пострадал полицейский

Инцидент произошел на улице Малыгина

62

Участники конфликта задержаны

Поделиться

24 июня в Новосибирске произошла драка у жилого дома вблизи Хилокского рынка. Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, во время потасовки пострадал полицейский, который пришел на помощь одному из участнику конфликта.

Сообщение о происшествии вблизи жилого дома на улице Малыгина поступило в полицию примерно в 18:00. По предварительным данным, местный житель сделал замечание группе людей за то, что те причинили телесные повреждения его собаке. После этого сибиряки напали на мужчину.

Как сообщили в ведомстве, на помощь местному жителю вышел сотрудник полиции, который проживает в этом доме. Он представился участникам потасовки полицейским и потребовал прекратить конфликт.

— При себе у полицейского был травматический пистолет, из которого он произвел несколько выстрелов вверх, — сообщили в ведомстве. — Установлено, что на оружие у сотрудника имеются соответствующие документы. Нападавшие не отреагировали на требования сотрудника и нанесли ему телесные повреждения.

После драки полицейский обратился за помощью в медучреждение. Ее также оказали местному жителю, которому помог сотрудник ведомства. Пострадавшим выдали направления прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью. Остальных участников конфликта задержали и доставили в отдел полиции.

— В ходе проведения розыскных мероприятий остальные участники конфликта были задержаны, доставлены в отдел полиции и опрошены, — сообщили в ведомстве. — По результатам судебно-медицинской экспертизы будет принято решение в установленном законом порядке.

В середине июня НГС сообщал о том, что в Бердске неизвестные избили парня и девушку в общежитии на улице Вокзальной.

По теме

ДракаПолицейскийХилокский рынокКонфликт
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter