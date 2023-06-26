Новосибирцы устроили драку вблизи Хилокского рынка — в конфликте пострадал полицейский

24 июня в Новосибирске произошла драка у жилого дома вблизи Хилокского рынка. Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, во время потасовки пострадал полицейский, который пришел на помощь одному из участнику конфликта.
Сообщение о происшествии вблизи жилого дома на улице Малыгина поступило в полицию примерно в 18:00. По предварительным данным, местный житель сделал замечание группе людей за то, что те причинили телесные повреждения его собаке. После этого сибиряки напали на мужчину.
Как сообщили в ведомстве, на помощь местному жителю вышел сотрудник полиции, который проживает в этом доме. Он представился участникам потасовки полицейским и потребовал прекратить конфликт.
— При себе у полицейского был травматический пистолет, из которого он произвел несколько выстрелов вверх, — сообщили в ведомстве. — Установлено, что на оружие у сотрудника имеются соответствующие документы. Нападавшие не отреагировали на требования сотрудника и нанесли ему телесные повреждения.
После драки полицейский обратился за помощью в медучреждение. Ее также оказали местному жителю, которому помог сотрудник ведомства. Пострадавшим выдали направления прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью. Остальных участников конфликта задержали и доставили в отдел полиции.
— В ходе проведения розыскных мероприятий остальные участники конфликта были задержаны, доставлены в отдел полиции и опрошены, — сообщили в ведомстве. — По результатам судебно-медицинской экспертизы будет принято решение в установленном законом порядке.
В середине июня НГС сообщал о том, что в Бердске неизвестные избили парня и девушку в общежитии на улице Вокзальной.