«Драка произошла из-за ревности»: под Новосибирском парня и девушку избили в общежитии

В Бердске неизвестные избили парня и девушку в общежитии на улице Вокзальной. Полиция начала проверку по этому факту.
— 15 июня в полицию поступило заявление о нанесении телесных повреждений двум людям в подъезде общежития на Вокзальной улице. За медицинской помощью обратилась пострадавшая девушка, мужчине выдали направление на судмедэкспертизу, — сообщили НГС в пресс-службе регионального МВД.
По данным ведомства, все участники инцидента установлены. Проводится проверка, по результатам которой примут решение в соответствии с законодательством.
Как рассказал НГС источник, знакомый с ситуацией, подобные инциденты не редкость для этого общежития.
— Это вообще неблагополучный район, в общежитии живут достаточно бедные люди, которые часто выпивают. Подобные инциденты там происходят часто. Подозреваю, что драка произошла из-за ревности, — рассказал читатель НГС.
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