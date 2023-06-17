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«Драка произошла из-за ревности»: под Новосибирском парня и девушку избили в общежитии

Инцидент произошел в Бердске

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Полиция проводит проверку

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В Бердске неизвестные избили парня и девушку в общежитии на улице Вокзальной. Полиция начала проверку по этому факту.

— 15 июня в полицию поступило заявление о нанесении телесных повреждений двум людям в подъезде общежития на Вокзальной улице. За медицинской помощью обратилась пострадавшая девушка, мужчине выдали направление на судмедэкспертизу, — сообщили НГС в пресс-службе регионального МВД.

По данным ведомства, все участники инцидента установлены. Проводится проверка, по результатам которой примут решение в соответствии с законодательством.

Как рассказал НГС источник, знакомый с ситуацией, подобные инциденты не редкость для этого общежития.

— Это вообще неблагополучный район, в общежитии живут достаточно бедные люди, которые часто выпивают. Подобные инциденты там происходят часто. Подозреваю, что драка произошла из-за ревности, — рассказал читатель НГС.

Два новосибирских подростка избили мальчика и сняли это на видео. Дзержинский районный суд огласил приговор жестоким школьникам.

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ДракаОбщежитиеБердск
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