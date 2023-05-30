Два новосибирских подростка избили мальчика и сняли это на видео. Наказал ли их суд?

Стало известно о том, как наказали двух новосибирских подростков, которые избили мальчика в октябре 2022 года. Как рассказали в пресс-службе управления судебного департамента Новосибирской области, Дзержинский районный суд огласил приговор жестоким школьникам еще 13 марта 2023 года.
— 14-летний учащийся вечерней школы признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия). — Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год. В отношении еще одного подростка уголовное дело прекращено в связи с недостижением возраста уголовной ответственности, — сообщили в ведомстве.
В пресс-службе областного управления судебного департамента также добавили, что еще двое школьников, которые присутствовали при издевательствах над ребенком, в итоге стали свидетелями.
Шокирующее видео издевательств над ребенком было размещено в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте» 3 октября 2022 года, по данным подписчиков сообщества, запись была сделана примерно за месяц до публикации.
Ранее НГС писал о том, что жители Золотой Нивы пожаловались на группу подростков, которые терроризируют микрорайон. По словам новосибирцев, дети нападают на пожилых женщин и пинают их.