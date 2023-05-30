Два новосибирских подростка избили мальчика и сняли это на видео. Наказал ли их суд?

— 14-летний учащийся вечерней школы признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия). — Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год. В отношении еще одного подростка уголовное дело прекращено в связи с недостижением возраста уголовной ответственности, — сообщили в ведомстве.