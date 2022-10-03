«Перед девчонками вытрепывались»: в Новосибирске начали проверку после избиения школьника

В Новосибирске следователи начали проверку после публикации видео, на котором показано избиение школьника. По предварительной информации, инцидент произошел в Дзержинском районе.



Кадры опубликовали в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск». На них показано, как двое подростков бьют другого мальчика руками и ногами. Его повалили на землю, затем он поднялся — и его ударили по спине. При этом пострадавший говорил, что ему больно. Судя по голосу на записи, нападение на видео записывала девочка.