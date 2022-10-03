«Перед девчонками вытрепывались»: в Новосибирске начали проверку после избиения школьника
Мальчика повалили на землю и били ногами
В Новосибирске следователи начали проверку после публикации видео, на котором показано избиение школьника. По предварительной информации, инцидент произошел в Дзержинском районе.
Кадры опубликовали в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск». На них показано, как двое подростков бьют другого мальчика руками и ногами. Его повалили на землю, затем он поднялся — и его ударили по спине. При этом пострадавший говорил, что ему больно. Судя по голосу на записи, нападение на видео записывала девочка.
— Без причины, просто так, перед девчонками вытрепывались. По словам очевидцев, ему еще голову бутылкой разбили, — сообщил подписчик канала «Инцидент Новосибирск». По его данным, избиение было около месяца назад в районе Золотой горки, а пострадавший был болен.
На кадрах не видно, что мальчику разбивают бутылку о голову. Также неизвестно, действительно ли пострадавший страдает какими-либо заболеваниями.
После публикации проверку начал Следственный комитет.
— 3 октября 2022 года в ходе мониторинга СМИ было выявлено видео в социальных сетях, на котором показано, как вблизи одной из школ города Новосибирска несовершеннолетнему ребенку были причинены телесные повреждения подростками. По данному факту следственным отделом по Дзержинскому району следственного управления СК России по Новосибирской области организована уголовно-процессуальная проверка, — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по НСО.
Следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников органов профилактики. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В середине августа в Новосибирске рядом ГПНТБ дети напали на 12-летнего мальчика, когда тот заступился за другого ребенка. В результате он попал в больницу с сотрясением мозга. Полиция возбудила уголовное дело по факту побоев.