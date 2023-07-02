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«Попытались скрыться»: новосибирец избил двух мужчин после ДТП на Затулинке — видео

Инцидент произошел на улице Громова

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Полиция устанавливает обстоятельства конфликта

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В Новосибирске вечером 2 июля разъяренный сибиряк избил двух мужчин на улице Громова. Как рассказал читатель НГС Дмитрий, конфликт произошел из-за ДТП.

— Это всё произошло примерно в 18:20 напротив дома № 2 на улице Громова. На машине ехали парни, они зацепили машину, в которой ехал мужик с сыном. Они попытались скрыться, но хозяин поврежденной машины их остановил, вытащил из тачки, и началась драка, — пояснил Дмитрий.

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По словам мужчины, конфликт продолжался недолго. Полиция на место инцидента не приезжала.

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу регионального МВД за комментарием по ситуации. В ведомстве пояснили, что уточняют информацию.

Ранее новосибирцы устроили драку вблизи Хилокского рынка. В конфликте пострадал полицейский.

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— Сообщение по данному факту поступало. Полицейские выехали на место, конфликт был урегулирован до приезда полиции, от заявлений обе стороны отказались, — пояснили в МВД.

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