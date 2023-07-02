«Попытались скрыться»: новосибирец избил двух мужчин после ДТП на Затулинке — видео

В Новосибирске вечером 2 июля разъяренный сибиряк избил двух мужчин на улице Громова. Как рассказал читатель НГС Дмитрий, конфликт произошел из-за ДТП.
— Это всё произошло примерно в 18:20 напротив дома
По словам мужчины, конфликт продолжался недолго. Полиция на место инцидента не приезжала.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу регионального МВД за комментарием по ситуации. В ведомстве пояснили, что уточняют информацию.
Ранее новосибирцы устроили драку вблизи Хилокского рынка. В конфликте пострадал полицейский.