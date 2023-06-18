«Пятый потоп за три месяца»: в элитном ЖК в доме прорвало трубу — в подъезде и квартирах горячая вода по щиколотку

При этом они заявили, что проблемы с коммуникациями возникли не в первый раз.

— Управляющая компания допустила уже 6-й случай прорыва горячей воды в подъезде. Вчера было затопление уже в квартирах, — сообщил в редакцию НГС недовольный житель Дмитрий Бондарь.