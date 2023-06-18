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Тема дняПятый потом в элитном ЖК за месяц
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«Пятый потоп за три месяца»: в элитном ЖК в доме прорвало трубу — в подъезде и квартирах горячая вода по щиколотку

Люди схватили швабры и начали спасать что могли

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Жители как могли сами боролись с потопом

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В Новосибирске в доме по улице Сакко и Ванцетти, 25 элитного ЖК «На декабристов» прорвало трубу. Жителям пришлось бороться с потопом — залило не только подъезд, но и квартиры.

При этом они заявили, что проблемы с коммуникациями возникли не в первый раз.

— Управляющая компания допустила уже 6-й случай прорыва горячей воды в подъезде. Вчера было затопление уже в квартирах, — сообщил в редакцию НГС недовольный житель Дмитрий Бондарь.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатели НГС

Также прислали фото и другие его возмущенные соседи.

— В доме произошел очередной потоп. Пятый потоп за 3 месяца. Новый дом с некачественными коммуникациями, — отметил другой читатель.

Затопленная шахта лифта

Затопленная шахта лифта

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Потребуется ремонт

Потребуется ремонт

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Лифтами пользоваться запретили

Лифтами пользоваться запретили

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Вот так было и в квартирах

Вот так было и в квартирах

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В компании «Брусника», которая является застройщиком ЖК «На декабристов», объяснили, что управляющая компания планирует гарантийную замену труб горячего водоснабжения. И жителей уже оповестили о проведении работ.

— Из-за частых аварий на трубопроводе горячей воды застройщик принял решение заменить полипропиленовые трубы на металлические по гарантии. Трубопровод проходит в подъезде и в квартирах. Для работ нужно предоставить доступ в квартиры и в офисы на первом этаже. С жителями этих помещений свяжутся в понедельник, 19 июня, чтобы договориться о дате и удобном времени для проведения работ, — объяснили корреспонденту НГС в компании «Брусника».

Решение о замене трубопровода на этажах выше первого будет принято после результатов экспертизы.

— Чтобы работы в квартире прошли быстро и без последствий, пожалуйста, приготовьтесь заранее к приходу специалиста: обеспечьте свободный доступ к трубам, разберите лицевую сторону короба, подготовьте укрывной материал для пола и мебели, — попросили в компании.

При этом отделку после работ собственники должны будут восстанавливать самостоятельно.

— На время замены труб по стояку будут отключать воду. Об отключениях будем заранее предупреждать в мобильном приложении и на инфостенде дома. Надеемся на готовность жителей предоставить доступ в ближайшее время. Это поможет быстро провести работы и избежать в будущем частых аварий, — добавили в компании.

В апреле жители новостроек с дорогими квартирами в жилых комплексах «Онега» и «Инфинити» заявили о потопе.

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