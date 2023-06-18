«Пятый потоп за три месяца»: в элитном ЖК в доме прорвало трубу — в подъезде и квартирах горячая вода по щиколотку

В Новосибирске в доме по улице Сакко и Ванцетти, 25 элитного ЖК «На декабристов» прорвало трубу. Жителям пришлось бороться с потопом — залило не только подъезд, но и квартиры.
При этом они заявили, что проблемы с коммуникациями возникли не в первый раз.
— Управляющая компания допустила уже
Также прислали фото и другие его возмущенные соседи.
— В доме произошел очередной потоп. Пятый потоп за 3 месяца. Новый дом с некачественными коммуникациями, — отметил другой читатель.
В компании «Брусника», которая является застройщиком ЖК «На декабристов», объяснили, что управляющая компания планирует гарантийную замену труб горячего водоснабжения. И жителей уже оповестили о проведении работ.
— Из-за частых аварий на трубопроводе горячей воды застройщик принял решение заменить полипропиленовые трубы на металлические по гарантии. Трубопровод проходит в подъезде и в квартирах. Для работ нужно предоставить доступ в квартиры и в офисы на первом этаже. С жителями этих помещений свяжутся в понедельник, 19 июня, чтобы договориться о дате и удобном времени для проведения работ, — объяснили корреспонденту НГС в компании «Брусника».
Решение о замене трубопровода на этажах выше первого будет принято после результатов экспертизы.
— Чтобы работы в квартире прошли быстро и без последствий, пожалуйста, приготовьтесь заранее к приходу специалиста: обеспечьте свободный доступ к трубам, разберите лицевую сторону короба, подготовьте укрывной материал для пола и мебели, — попросили в компании.
При этом отделку после работ собственники должны будут восстанавливать самостоятельно.
— На время замены труб по стояку будут отключать воду. Об отключениях будем заранее предупреждать в мобильном приложении и на инфостенде дома. Надеемся на готовность жителей предоставить доступ в ближайшее время. Это поможет быстро провести работы и избежать в будущем частых аварий, — добавили в компании.
В апреле жители новостроек с дорогими квартирами в жилых комплексах «Онега» и «Инфинити» заявили о потопе.