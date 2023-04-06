«Не убирали снег неделями»: владельцы дорогих квартир на Родниках показали видео с затопленными подвалами

Как рассказал НГС Андрей (имя изменено по его просьбе), снег с территории ЖК «Инфинити» долго не убирали, из-за потепления он начал таять, и вода просочилась в подвалы.

— С марта этого года живем с запахом канализации в квартире, на это в управляющей компании ответили, чтобы мы проветривали, — отметил Андрей.