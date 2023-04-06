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«Не убирали снег неделями»: владельцы дорогих квартир на Родниках показали видео с затопленными подвалами

По словам жителей, из-за потопа в подъездах пахнет сыростью

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Подвалы двух жилых комплексов затопило

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Жители новостроек с дорогими квартирами в жилых комплексах «Онега» и «Инфинити» заявили о потопе после таяния снега. Вода заполнила подвалы домов, а в подъездах, по словам местных, пахнет сыростью.

Как рассказал НГС Андрей (имя изменено по его просьбе), снег с территории ЖК «Инфинити» долго не убирали, из-за потепления он начал таять, и вода просочилась в подвалы.

— С марта этого года живем с запахом канализации в квартире, на это в управляющей компании ответили, чтобы мы проветривали, — отметил Андрей.

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Потоп в ЖК «Инфинити»

Видео: предоставлено читателем НГС

Местный житель сообщил НГС о затоплении 1 апреля дома по адресу Красный проспект, 329/2, запах сырости ощущался и в доме по адресу Красный проспект, 372/2.

НГС обратился в управляющую компанию ЖК «Инфинити»: в УК «Сибирская инициатива» попросили отправить официальный запрос.

Жители комплекса «Онега», который расположен рядом, сообщили о похожей проблеме — вода была в подвалах, а на территории заметили большие лужи также 1 апреля. Как сообщили НГС в ГК «Стрижи», затопление произошло по вине «Горводоканала», управляющая компания проблему устранила.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Потоп в ЖК «Онега»

Видео: предоставлено читателем НГС

Такая ситуация в ЖК произошла и в прошлом году, но летом. После ливня вода сочилась с потолка, скапливалась в шахте лифта, подъездах и на парковке. Тогда в компании застройщика ГК «Стрижи» сообщили, что жилой комплекс находится в сложном геологическом районе, присутствует высокий уровень грунтовых вод, который из сезона в сезон меняется. Также отмечали, что специалисты и управляющая компания следят за протечками и осуществляют гидроизоляцию.

Недавно затопило центральные улицы в микрорайоне Уютном коттеджного поселка Озерного. Из-за потопа коммунальщики отключили в домах воду. Владельцы таунхаусов в случившемся винили свою управляющую компанию — ДНТ «Ветераны Афганистана», но управляющая ДНТ заявила, что причина — в неплательщиках.

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