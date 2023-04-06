«Не убирали снег неделями»: владельцы дорогих квартир на Родниках показали видео с затопленными подвалами

Жители новостроек с дорогими квартирами в жилых комплексах «Онега» и «Инфинити» заявили о потопе после таяния снега. Вода заполнила подвалы домов, а в подъездах, по словам местных, пахнет сыростью.
Как рассказал НГС Андрей (имя изменено по его просьбе), снег с территории ЖК «Инфинити» долго не убирали, из-за потепления он начал таять, и вода просочилась в подвалы.
— С марта этого года живем с запахом канализации в квартире, на это в управляющей компании ответили, чтобы мы проветривали, — отметил Андрей.
Местный житель сообщил НГС о затоплении
НГС обратился в управляющую компанию ЖК «Инфинити»: в УК «Сибирская инициатива» попросили отправить официальный запрос.
Жители комплекса «Онега», который расположен рядом, сообщили о похожей проблеме — вода была в подвалах, а на территории заметили большие лужи также
Такая ситуация в ЖК произошла и в прошлом году, но летом. После ливня вода сочилась с потолка, скапливалась в шахте лифта, подъездах и на парковке. Тогда в компании застройщика ГК «Стрижи» сообщили, что жилой комплекс находится в сложном геологическом районе, присутствует высокий уровень грунтовых вод, который из сезона в сезон меняется. Также отмечали, что специалисты и управляющая компания следят за протечками и осуществляют гидроизоляцию.