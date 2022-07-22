Бассейн, а не парковка: жители дорогого ЖК заявили о потопах в межсезонье — что говорит застройщик
Вода просачивалась на парковку, в шахты лифты и лилась с крыши
Жители новостроек в жилом комплексе «Онега» заявили о проблемах потопам в межсезонье и после сильных дождей. Вода сочится с потолка, скапливается в шахте лифта, подъездах и на парковке, отмечают жители. Что говорит застройщик и чем недовольны жители — разбиралась Елизавета Горячева.
Затапливает парковку, шахты лифта, вода льется с крыши
Год назад сдали вторую очередь жилого комплекса «Онега» по адресу Красный проспект с подземной парковкой. По словам жильца дома по адресу Красный проспект 323/8, в межсезонье территорию затапливает талой водой, а иногда во время сильных ливней — дождевой.
— Весной на парковке стояла вода по щиколотку: многие жильцы называют ее не парковка, а бассейн, — поделился житель дома Роман. Вода в ЖК бежала с потолка, стен, стояла в шахте лифта.
По словам Романа, проблема недавно повторялась после ливня, вода скапливалась в приямке парковки. Житель дома обращался в управляющую компанию, где ему сообщили, что проблемы имеются — их будет решать застройщик.
— Я писал в фирму застройщика, где мне ответили, что уделят внимание проблеме, — добавил Роман. Он рассказал также, что обращался к нескольким депутатам, и ему ответили, что застройщик собирает жалобы и разрабатывает меры по ликвидации.
С Романом связались представители ГК «Стрижи», отправили ответ на претензию, где застройщик пообещал исправить сложившуюся ситуацию. Роман попросил ему предоставить график работ, в нем указано, что устранения проблем начались весной и продлятся до осени.
Житель другого дома в комплексе по адресу Красный проспект 323/6 рассказал журналисту НГС, что недавние ливни не повлияли на парковку в его доме, происшествия случаются весной.
«Объект находится в сложном геологическом районе», — ответ от компании застройщика
В компании ГК «Стрижи» сообщили, что жилой комплекс построен с учетом строительных нормативов и требований ГОСТа, на данный момент завершаются работы по благоустройству территории.
— Объект находится в сложном геологическом районе, а именно присутствует высокий уровень грунтовых вод, который периодически из сезона в сезон меняется, — рассказали журналисту НГС в компании.
В ответе указано, что специалисты и управляющая организация ведут мониторинг по выявлению протечек, а также осуществляют работы по гидроизоляции.
— Будет произведено устройство дополнительных приямок внутри парковок. В настоящее время ведутся работы по подъему уровня гидроизоляционного покрытия входных групп в парковки. Управляющая компания ведет работы по просушке и избавлению от конденсата в парковочных помещениях путем включения вентиляции, — добавили в компании.
В «Стрижах» уверены, что данные мероприятия избавят от подтопления помещений.
Жители микрорайона «Европейский берег» также страдают от затоплений: стены верхних этажей с марта сочатся водой. Они уверены, что верхние этажи экспериментального дома лишили гидроизоляции. Теперь вода собирается на террасах самых дорогих квартир, стекает по внешним стенам и попадает в квартиры этажа ниже. На подземной парковке и в кладовых собираются лужи воды.