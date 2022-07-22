Бассейн, а не парковка: жители дорогого ЖК заявили о потопах в межсезонье — что говорит застройщик

— Я писал в фирму застройщика, где мне ответили, что уделят внимание проблеме, — добавил Роман. Он рассказал также, что обращался к нескольким депутатам, и ему ответили, что застройщик собирает жалобы и разрабатывает меры по ликвидации.

С Романом связались представители ГК «Стрижи», отправили ответ на претензию, где застройщик пообещал исправить сложившуюся ситуацию. Роман попросил ему предоставить график работ, в нем указано, что устранения проблем начались весной и продлятся до осени.

Житель другого дома в комплексе по адресу Красный проспект 323/6 рассказал журналисту НГС, что недавние ливни не повлияли на парковку в его доме, происшествия случаются весной.