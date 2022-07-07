Дом-решето: стены дорогой новостройки на берегу Оби сочатся водой — проблему не могут решить с марта

Часть одной из двух террас Сергея разобрана — специалисты пытались выяснить, в чём проблема. Он говорит, что терраса типовая и если у кого-то протечек нет, то обязательно будут.



— Здесь гидроизоляции вообще нет, в плите стоит вода. Она здесь скапливается и попадает в профиль, сквозь отверстия в профиле попадает на металлическую раму, а в ней — куча сквозных отверстий, вода спускается вниз, — показывает Сергей. — Здесь вода везде, террасная доска лежит постоянно в воде, гниет.



На фасаде дома на верхних этажах заметны мокрые пятна на облицовочном кирпиче, а штукатурка на верхних этажах уже начала отваливаться. Если проблему не устранить, считает Сергей, зимой стены промерзнут, а потом начнут разрушаться.

