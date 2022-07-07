Дом-решето: стены дорогой новостройки на берегу Оби сочатся водой — проблему не могут решить с марта
В квартирах мокрые стены, а на парковке собираются лужи — решение застройщика владельцев квартир не устраивает
Жители новостройки в микрорайоне «Европейский берег» не могут закончить ремонт и переехать: стены верхних этажей с марта сочатся водой — сперва талой, теперь дождевой. Они уверены, что верхние этажи экспериментального дома лишили гидроизоляции. Теперь вода собирается на террасах самых дорогих квартир, стекает по внешним стенам и попадает в квартиры этажа ниже. На подземной парковке и в кладовых собираются лужи воды. Решения проблемы они ждут с марта, но то, что им предлагает застройщик, кажется им ненадежным вариантом. В ситуации разбиралась Лиза Пичугина.
Террасы поплыли
В конце прошлого года в микрорайоне «Европейский берег» сдали два дома у реки, на первой линии берега. Один из них — сегодня это дом на улице Владимира Заровного, 32 — построен по уникальному проекту: дом-квартал с террасами на последних этажах в микрорайоне пока не повторили, в других комплексах «Брусники» в Новосибирске такого тоже больше нет. И именно в нём с приходом весны начались проблемы.
Роман купил квартиру на 6-м этаже, над одной из комнат у него — терраса соседа сверху. 21 марта, вспомнил он, по стенам побежала вода. Из-за влажности на стене появилась плесень, а металлические профили, на которые крепили гипсокартон, начали ржаветь.
— Был составлен акт, потом мы сняли штукатурку, нанесли новую и отправили досудебную претензию застройщику, — рассказал Роман. — Плесень и ржавчину на профиле устранил застройщик, потому что такого гипсокартона в городе нет, а штукатурку мы сами нанесли.
Ущерб, подсчитал мужчина, составил около 50 тысяч рублей: в квартире только начался ремонт, и более серьезных потерь удалось избежать.
У соседки Романа по дому, Светланы, тоже квартира на 6-м этаже, также одна из комнат — под террасой и проблемы те же. Потоп в комнате был весной, когда активно таял снег, а во время дождей периодически намокает один из углов.
— У нас готова черновая отделка, но страшновато сейчас делать чистовую, потому что непонятно, как это всё будет дальше, — переживает девушка. — Ситуация очень серьезная, ладно, если бы с ней как-то можно было мириться или самостоятельно устранить, а здесь получается, что мы бессильны. По весне, получается, опять всё потечет в квартиры — это катастрофа.
Сергей купил квартиру на 7-м этаже и оказался между двумя проблемами: с террасы квартиры этажом выше вода по стене льется к нему в комнату, с его террасы — в комнату этажом ниже. Стена в одной из комнат, показывает он, была мокрой по углу и сантиметров на 20 от пола, вода в квартиру идет и где-то под рамой панорамного окна.
Часть одной из двух террас Сергея разобрана — специалисты пытались выяснить, в чём проблема. Он говорит, что терраса типовая и если у кого-то протечек нет, то обязательно будут.
— Здесь гидроизоляции вообще нет, в плите стоит вода. Она здесь скапливается и попадает в профиль, сквозь отверстия в профиле попадает на металлическую раму, а в ней — куча сквозных отверстий, вода спускается вниз, — показывает Сергей. — Здесь вода везде, террасная доска лежит постоянно в воде, гниет.
На фасаде дома на верхних этажах заметны мокрые пятна на облицовочном кирпиче, а штукатурка на верхних этажах уже начала отваливаться. Если проблему не устранить, считает Сергей, зимой стены промерзнут, а потом начнут разрушаться.
В цоколе, где расположены парковка и помещения с кладовыми, ситуация еще хуже: вода буквально стоит в дренажных лотках, в проходах образуются лужи. Хотя, допускают жители, там проблема может быть другой.
— Какой-то не дом, а решето — всё течет, — сокрушается Светлана.
«Нам не дают никаких гарантий»
Владельцы квартир говорят, что ответ от застройщика они получили далеко не сразу. Весной, вспомнила Светлана, в управляющей компании составили акт, и застройщик признал случай гарантийным, но до решения проблемы дело не дошло, а строительный сезон идет на убыль.
— Я звонил на горячую линию и говорил: ребята, я хочу с кем-то пообщаться, с 21 марта вопрос затянулся, ремонт как-то делать надо, а возможности нет, потому что дождь пойдет — и до свидания. Специалист из «Брусники» недели три назад мне сказал, что решения пока нет, — добавил Роман.
Сергей говорит, что на одну из встреч собственников квартир в доме приглашали представителей застройщика — тогда им показали возможное решение проблемы. Но Сергею предложенный вариант категорически не нравится.
— В перспективе это делает ситуацию еще хуже, потому что появляется дополнительный уклон в сторону стекла на террасе. Это не дает никакой гарантии, что в будущем эта проблема не вернется, никто ни в чём не уверен, — объяснил он, показывая на проблемные места на террасе. — Они предлагают везде сделать гидроизоляцию: поднять ее на раму, поднять на профиль — всё, что можно, гидроизолировать, наплавить гидроизоляцию поверх окна и прикрутить рейку прямо на окно. Как отнесется производитель к гарантии на окно, когда всё оно будет истыкано саморезами? То же здесь [со стороны стеклянного ограждения террасы]: они хотят залить профиль этот гидроизоляцией и сделать его непригодным к ремонту вообще, одноразовым.
По его мнению, в этом варианте слишком велик риск человеческого фактора: идеальные стыки на наплавляемой кровле, по его мнению, невозможны.
У Сергея есть собственное решение, которое, уверяет он, проще: нужно повторить способ отвода воды, какой застройщик сделал со стороны фасада, — с оцинкованными откосами под рамами с уклоном в сторону дренажных отверстий.
— Снаружи выполнено правильно: откос поднят на профиль и заправлен на него. Это не супердорогостоящее решение, оно будет работать, — уверен мужчина. — Но я не эксперт, у меня нет лицензии, я не могу дать заключение. Я могу только сделать это на своей террасе и дать гарантию соседу, что у него не побежит.
В квартиру Сергея при этом вода всё равно будет идти с террасы верхнего этажа, не говоря уже о других квартирах с той же проблемой. Но собрать всех соседей для заказа экспертиз и коллективного обращения к застройщику пока не получается. Экспертиза только одной типовой террасы обойдется примерно в 15,5 тысячи рублей, только у Сергея их две.
— У меня уже мысль: раз всех всё устраивает, я себе сделаю за свой счет и застрахую ремонт. Больше я ничего не могу сделать, — резюмирует он.
Дайте согласие
В компании «Брусника» на запрос НГС сообщили, что о проблеме знают и работают над тем, чтобы ее устранить.
— Протечки дождевой воды с террас, расположенных на верхних этажах дома, управляющая компания устранит в течение месяца после того, как все собственники дадут согласие на проведение работ по дополнительной гидроизоляции летних помещений. Дом на Заровного, 32 построен по уникальному проекту, поэтому и решение, которое позволит исключить протечку с верхних террас, разработано специально для этого случая, — пояснили в пресс-службе застройщика.
При этом в «Бруснике» заверили, что предложение Сергея не гидроизолировать всё до уровня окон, а отвести воду тоже рассматривают.
В паркинге, добавили в компании-застройщике, проблема оказалась в другом: по одной из версий, виноваты обильные осадки (как и в случае с парковкой на Родниках). Сейчас специалисты обдумывают, как устранить все протечки и гидроизолировать стыки паркинга и дома. Но срок по этим работам в компании пока не установили.
Что еще почитать о проблемах в новостройках
Хотя, как признают власти, качество строительства за последние годы сильно выросло за счет конкуренции, новосибирцы периодически сталкиваются с проблемами в новостройках, даже в дорогих.
Например, может плохо работать вентиляция — так, что температура в лифтах зимой поднимается до тропической, а запахи с первых этажей долетают до пентхаусов под крышей.
Жители других домов жалуются на промерзающие стены — настолько, что на них образуется толстый слой наледи.
На стенах одного из долгостроев, квартиры в котором дольщики ждали много лет, вместо ремонта выросла плесень. И даже сотрудники ФСБ оказались не застрахованы от плохого качества строительства.