«Жить в квартире нереально»: жители новостройки на Красном проспекте оказались с промерзающими стенами в морозы

Жители новостройки на Красном проспекте пожаловались на промерзающие стены и воду на потолке
Сибирь Сибирью, но от почти месяца нескончаемых морозов всё равно устаешь. А если жить приходится в квартире, где разница с температурой за окном не слишком ощущается, тем более. Именно с такой проблемой столкнулись жители новостройки комфорткласса на Красном проспекте: по их стенам течет вода, скапливается на потолке и полу, а в морозы замерзает в лед. Температура в квартирах не превышает
«Даже ремонт не стал делать»
Представительную многоэтажку на Красном
Осень владельцы новеньких квартир посвятили ремонту, а к концу года заселили примерно половину квартир. Но уже перед Новым годом часть из них начала замерзать — даже после замены радиаторов от застройщика на более мощные.
Житель одной из промерзающих квартир Дмитрий Хромов говорит, что на холод жаловались еще рабочие во время ремонта. Тогда он решил, что проблема в окнах, и, чтобы ремонт не останавливать, сам дополнительно их утеплил, не дожидаясь рабочих из управляющей компании: снял облицовочные панели и запенил проемы по периметру. К концу года семья Хромовых переехала, и выяснилось, что проблема была не только в окнах. Пол в кухне-гостиной ледяной, вдоль длинной,
Соседка Дмитрия по дому Лидия Прайс говорит, что не живет в своей новой квартире, пока есть такая возможность.
— Во многих квартирах страдают, у них температура воздуха
По словам Дмитрия Хромова, с соседом они прошли по квартире с тепловизором, и если температура стен была
— Предварительно нам сказали, что проблема в офисных помещениях. У меня первый этаж, под нами, в цоколе, офисное помещение, — говорит Дмитрий Хромов. — Там запенили окна — насколько я понял, были теплопотери через стеклопакеты. Но, опять же, не думаю, что там были такие теплопотери, что минусовая температура образовывалась.
По мнению самого Дмитрия, холод идет от длинной стены: она примыкает к температурному шву между двумя подъездами, внутри, по идее, должен быть утеплитель.
— У меня два раза была комиссия и несколько раз — представитель УК, я им каждый раз говорю: «Вы шов этот вскройте, хотя бы туда забуритесь и посмотрите, есть ли там утеплитель — может, там просто утеплителя нет». Но никто этого не сделал, — говорит мужчина.
Всего в комплексе четыре дома, но ни в одном из них подобной зимы не было, заметила Лидия Прайс.
— У нас был общий чат, но ребята из соседних домов сказали: «О, у вас начались проблемы, сделайте отдельный чат». Они пишут, что в ужасе от того, что происходит, что максимум, что у них было, — это окна продувались.
История борьбы за тепло
Жители обратились с жалобами в мэрию и ГЖИ. В мэрии — со ссылкой на главного энергетика УК «Союз» — ответили, что всему виной пустой дом: квартиры не заселены, горячую воду используют мало, поэтому нормативных температур объем циркуляции не обеспечивает, хотя в теплоносителе температура в норме.
— Для решения этого вопроса в доме производится замена насосного оборудования. Срок окончания работ — 31.01.2021, — ответили Дмитрию Хромову в департаменте энергетики и ЖКХ (копия имеется в распоряжении редакции НГС).
ГЖИ обращение 21 января перенаправила начальнику Госстройнадзора Алексею Нечунаеву, и к моменту подготовки материала ответа от него Дмитрий Хромов еще не получил.
К самому застройщику он обращался дважды. В декабре с устной претензией (письменную, по словам Дмитрия, в офисе «МегаПолиса» принять отказались),
— Я писала в управляющую компанию и застройщику, — добавляет Лидия Прайс. — Управляющая компания мне ответила, что передала мои претензии застройщику, застройщик мне, как и всем, ответил, что они с проблемами знакомы, и
Всё это время в Новосибирске бушуют затяжные морозы, стены и полы в квартирах мокрые, обои отклеиваются. Ущерб Дмитрий пока не оценивал, как не подсчитывал и расходы на электричество: круглосуточно в квартире работают обогреватели и электрический полотенцесушитель в ванной, общая потребляемая мощность доходит до
В письменном обращении к застройщику Дмитрий Хромов подчеркивает, что готов обращаться в суд, но корреспонденту НГС рассказал, что пока подождет ответов из всех инстанций — возможно, решить проблему получится и без суда.
Чем объясняют проблемы в УК
УК «Союз» — собственная компания застройщика: согласно данным «Контур.Фокуса», она наполовину принадлежит Владиславу Крючкову (по информации источника НГС в полиции, девелопер всё еще находится в розыске — с
Управляющий ЖК «Красный проспект» Артём Ерохин в разговоре с корреспондентом НГС сообщил, что проблему в компании решают. По его данным, причина промерзания квартир — в пустующих офисах и неотапливаемой парковке.
— В офисы ни один человек не зашел ни на ремонт, ничего, они не эксплуатируются, поэтому температура там не нормализовалась. Мы дополнительные меры приняли, утеплили оконные проемы, следим за ситуацией: положительная динамика есть, там в районе
По словам Артёма Ерохина, бороться с промерзающими стенами управляющая компания будет на этой неделе и следующей, но уверять, что через две недели все проблемы точно будут решены, не стал. На вопрос, может ли отсутствие утеплителя в температурном шве оказаться причиной холода в квартирах, управляющий сказал, что этот вариант не рассматривается вообще.
При этом он согласился, что все возможные дефекты — скорее, вина застройщика, и все вопросы должны быть к нему. Корреспондент НГС направила в группу «СибирьИнвест» запрос с просьбой прокомментировать дефекты.
С аналогичной ситуацией три года назад столкнулись жители микрорайона «Чистая Слобода»: там примыкающая к температурному шву стена вовсе треснула, в квартирах дуло из-под окон и даже из розеток. Управляющий партнер юридической компании «ЭКВИ» Кирилл Кузнецов тогда заметил, что исправлять дефекты должен застройщик, и дольщики с подобными претензиями выиграли немало дел в судах.
В этом году в морозы жители «Чистой Слободы» снова жаловались на холод в квартирах, но оказались не одиноки: подобные проблемы обнаружились и в других домах по всему городу.