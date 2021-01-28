«Жить в квартире нереально»: жители новостройки на Красном проспекте оказались с промерзающими стенами в морозы

Представительную многоэтажку на Красном проспекте, 222/2 компания «МегаПолис» (входит в группу «СибирьИнвест», основанную Владиславом Крючковым) сдала в августе 2020 года . Дом завершил строительство большого комплекса «Красный проспект», который построили на месте старых заводских корпусов.

Осень владельцы новеньких квартир посвятили ремонту, а к концу года заселили примерно половину квартир. Но уже перед Новым годом часть из них начала замерзать — даже после замены радиаторов от застройщика на более мощные.