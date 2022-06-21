«Только химчистка машины — 30 тысяч»: парковку на Родниках залило водой после ливня — затопило даже грузовики

Накануне, 20 июня, во время сильного дождя в Новосибирске затопило автостоянку в микрорайоне Родники, в воде оказалась территория стоянки и несколько автомобилей.

Парковка в микрорайоне Родники находится по адресу Тюленина 2а/1. После вчерашнего дождя автомобили на ее территории затопило. По словам владельца оставленных на стоянке машин Андрея Бельницкого, с хозяином парковки во время затопления пытались связаться, но он не приехал на место.