«Только химчистка машины — 30 тысяч»: парковку на Родниках залило водой после ливня — затопило даже грузовики
Число поврежденных машин оценивают в 10–15 штук
Накануне, 20 июня, во время сильного дождя в Новосибирске затопило автостоянку в микрорайоне Родники, в воде оказалась территория стоянки и несколько автомобилей.
Парковка в микрорайоне Родники находится по адресу Тюленина 2а/1. После вчерашнего дождя автомобили на ее территории затопило. По словам владельца оставленных на стоянке машин Андрея Бельницкого, с хозяином парковки во время затопления пытались связаться, но он не приехал на место.
— Пострадало около 15 автомобилей, лично у меня — два. Грузовой я вчера увез на эвакуаторе, легковой сначала оттащил на химчистку, сказали, что она обойдется в 30 тысяч, что с электроникой и электрикой пока неизвестно, — поделился Андрей Бельницкий.
Бельницкий уточнил, что заявление в полицию написала его жена.
— Заявление поступали о повреждении имущества — автомобиля от владельца, устанавливаются обстоятельства, — рассказали в пресс-центре МВД по Новосибирской области.
Журналист НГС позвонил по телефону, указанному в карточке автостоянки 2ГИС. Ответил мужчина, который представился Сергеем, но отказался называть свою должность. По его словам, после дождя территория автостоянки превратилась в вязкий ил, ранее таких затоплений не было.
— Пострадало примерно 10 машин, когда вода спала их вытащили. Я на данный момент борюсь с виновными, добиваюсь, чтобы они дали трактор, потому что надо вычерпать ил, и восстановить покрытие. Рядом строят дорогу по улице Мясниковой, все перекопано по ней идет ливневая канализация, конец которой закрыт. Я бьюсь с самого утра, строители говорят, что возможно завтра утром дадут трактор, — рассказал журналисту НГС Сергей.
Ранее НГС писал, что движение на Мясниковой перекрыли с 25 апреля на 3 месяца для продолжения строительства дороги, которую начали строить в прошлом году. Контракт на строительство получила компания ООО «СпецТрансСтрой».
— Ливневая канализация работала и работает в штатном режиме. Существующая ливневка не закрыта. Строительство дороги и автостоянка никак не связаны между собой. Накануне шёл сильный ливень, дороги в районе были залиты водой. Вины компании в ситуации с затоплением автостоянки нет, — сообщила пресс-секретарь ООО «СпецТрансСтрой» Ольга Туад.
Также в пресс-службе добавили, что в компанию за помощью или компенсацией никто не обращался.
НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы уточнить информацию по состоянию ливневок в районе парковки.
После вчерашнего дождя пробки в Новосибирске достигли уровня 8 баллов. На Родниках люди вынуждены были ходить по колено в воде, а водители — рассекать по волнам на своих авто.