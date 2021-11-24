Локоть открыл недоделанную дорогу на Родниках, где асфальт клали в снег. Посмотрите, в каком она состоянии

В Новосибирске открыли движение по улице Мясниковой
На прошлой неделе Анатолий Локоть побывал на строительстве дороги по улице Мясниковой (Родники) — полностью доделать ее не получилось, но мэр дал команду открыть движение уже с текущей недели. Последние фрагменты асфальта там укладывали уже при устойчивом минусе и сильных снегопадах — авторедактор НГС Дмитрий Косенко лично проверил, что, как и для чего там построили.
Улица Мясниковой на Родниках связывает въезд в район по Фадеева с несколькими кварталами и является коротким путем на жилмассив Снегири. Когда-то тут были гаражи, заросли, убитая грунтовка, разрушенный асфальт, но в прошлом году построили первый хороший
В этом году планировали сдать второй
— Дорога по улице Мясниковой очень важна. Она обеспечит беспрепятственный выезд на улицы Гребенщикова и Фадеева. К сожалению, в этом году не удалось доделать небольшой участок протяженностью около 60 метров из-за аварийного состояния теплотрассы большого сечения. Мы были вынуждены остановиться и потратить много времени, чтобы привести ее в нормативное состояние. В ходе совещания, взвесив все за и против, мы приняли решение открыть рабочее движение по Мясниковой, — заявил Анатолий Локоть.
Последние работы по укладке асфальта тут шли уже в холода и устойчивые снегопады — я лично наблюдал процесс. Поэтому весной эту улицу, конечно, тоже надо будет проверить, как и многие другие, ремонт которых запоздал.
Контракт на ремонт достался компании ООО «ДОРОГИ54» — это небольшой подрядчик с выручкой за прошлый год в 101,6 миллиона рублей и чистой прибылью в 2,6 миллиона. У компании всего 9 выигранных госконтрактов на 42 миллиона, а самый главный подряд — как раз ремонт
Итак, поворот на дорогу с улицы Тюленина — действительно
Далее идет знак уширения проезжей части и появляются 4 полноценные полосы. Разметки не видно, но вроде как сделали бордюры.
Через несколько метров первый дефект — не доложили слой асфальта в одной из полос.
Как ранее сообщали в мэрии, местность тут сложная, болотистая, поэтому приходилось делать дополнительные работы, укладывать геотекстиль. Профиль дорожного полотна неравномерный, есть локальные спуски и подъемы.
В некоторых местах непонятные стыки дорожного покрытия, проезжаешь их, как маленьких дорожных полицейских.
Далее уже идет прошлогодний участок дороги, за год с ним ничего не случилось, и по ощущениям он сделан качественнее. В общем, движение по Мясниковой уже идет и жители могут оценить пользу от нового участка. Дорога частично разгружает улицы Тюленина и Гребенщикова, позволяет быстрее доезжать до Снегирей.
Кроме того, дорога станет основной для подъезда к новой школе
Пока дорога заканчивается разветвлением на два тупика возле новых жилых домов. Кстати, асфальт тут клали тоже совсем недавно. Причем это было даже не «асфальт на снег», а «снег на асфальт» — я наблюдал картину, как рабочий на тротуаре разбрасывает немного снега по свежему черному асфальту, а потом идет к своему катку. Может, это смазка для катка такая? Знатоки, пишите в комментариях, что это.
Вероятно, в следующем году вместо тупиков сделают продолжение дорог, и движение тут будет сквозным в направлении Тюленина.
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