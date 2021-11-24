Локоть открыл недоделанную дорогу на Родниках, где асфальт клали в снег. Посмотрите, в каком она состоянии

В этом году планировали сдать второй 4-полосный участок до улицы Тюленина, но не смогли провести все работы, пришлось оставить узкое двухполосное горлышко.



— Дорога по улице Мясниковой очень важна. Она обеспечит беспрепятственный выезд на улицы Гребенщикова и Фадеева. К сожалению, в этом году не удалось доделать небольшой участок протяженностью около 60 метров из-за аварийного состояния теплотрассы большого сечения. Мы были вынуждены остановиться и потратить много времени, чтобы привести ее в нормативное состояние. В ходе совещания, взвесив все за и против, мы приняли решение открыть рабочее движение по Мясниковой, — заявил Анатолий Локоть.

Последние работы по укладке асфальта тут шли уже в холода и устойчивые снегопады — я лично наблюдал процесс. Поэтому весной эту улицу, конечно, тоже надо будет проверить, как и многие другие, ремонт которых запоздал.