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Салон автобуса № 34 залило водой во время дождя — публикуем последствия ливня в Новосибирске

Новосибирцы пожаловались на потоп в автобусе, затопленные тротуары и дворы

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Вода плескалась между сиденьями пассажиров, но водитель продолжил движение по маршруту

Вода плескалась между сиденьями пассажиров, но водитель продолжил движение по маршруту

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Читательница НГС поделилась видео, на котором запечатлены последствия проливного дождя в Новосибирске. Ролик был снят в автобусе № 34 около 17:40 во время проезда по кольцу Курчатова — Мясниковой. В салон в этот момент заливается вода, плещется между сиденьями. Водитель при этом не прекращает движение по маршруту.

В соседнем микрорайоне на улице Объединения затопило дворы. Местный житель начал снимать видео, выйдя из подъезда, когда увидел, что пройти, не замочив ноги, у него не получится — вокруг разлилась огромная лужа. Через некоторое время мужчина оказался рядом с тротуаром, протянувшимся вдоль проезжей части. Выйти на пешеходную дорожку оказалось тоже весьма затруднительно — тротуар превратился в реку.

— Вот как можно пройти по тротуару?! Подступа ни с той, ни с другой стороны нет, — посетовал мужчина.

На улице Титова пешеходы были вынуждены выйти на проезжую часть, поскольку перейти дорогу, по словам читательницы, оказалось невозможно: вдоль тротуаров разлились реки шириной в несколько метров. Женщина напомнила, что в прошлом году на улице был положен новый асфальт, а прошедший дождь стал проверкой работы ливневок.

Воде на улице Титова некуда уходить — ливневки не работают

Воде на улице Титова некуда уходить — ливневки не работают

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После дождя пробки в Новосибирске достигли уровня 8 баллов. На Родниках люди вынуждены были ходить по колено в воде, а водители — рассекать по волнам на своих авто.

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