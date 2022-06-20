Салон автобуса
№ 34 залило водой во время дождя — публикуем последствия ливня в Новосибирске
Новосибирцы пожаловались на потоп в автобусе, затопленные тротуары и дворы
Читательница НГС поделилась видео, на котором запечатлены последствия проливного дождя в Новосибирске. Ролик был снят в автобусе
В соседнем микрорайоне на улице Объединения затопило дворы. Местный житель начал снимать видео, выйдя из подъезда, когда увидел, что пройти, не замочив ноги, у него не получится — вокруг разлилась огромная лужа. Через некоторое время мужчина оказался рядом с тротуаром, протянувшимся вдоль проезжей части. Выйти на пешеходную дорожку оказалось тоже весьма затруднительно — тротуар превратился в реку.
— Вот как можно пройти по тротуару?! Подступа ни с той, ни с другой стороны нет, — посетовал мужчина.
На улице Титова пешеходы были вынуждены выйти на проезжую часть, поскольку перейти дорогу, по словам читательницы, оказалось невозможно: вдоль тротуаров разлились реки шириной в несколько метров. Женщина напомнила, что в прошлом году на улице был положен новый асфальт, а прошедший дождь стал проверкой работы ливневок.
После дождя пробки в Новосибирске достигли уровня 8 баллов. На Родниках люди вынуждены были ходить по колено в воде, а водители — рассекать по волнам на своих авто.