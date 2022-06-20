СЕЙЧАС +27°С
Пробки 8/10
usd 56.71
eur 59.33
Тема дняЧто говорят новосибирцы о новом «макдаке» (видео)
Все новости
Все новости

Воды по колено: как машины рассекают по залитым дождем улицам — видео с Родников

После осадков пробки в городе достигли 8 баллов

2 590
Затопленная дорога и закатное небо

Затопленная дорога и закатное небо

Поделиться

Вечером 20 июня в Новосибирске прошел дождь. После этого некоторые дороги ушли под воду. Это случилось и на улице Гребенщикова в жилмассиве «Родники».

Видео с машинами, погруженными в воду, прислал в НГС один из водителей:

— Люди по колено в воде, хоть «крузак» свой помыл, — коротко описал ситуацию очевидец.

Сервис 2ГИС оценивает уровень пробок в городе на 8 баллов из 10. Сложнее всего ситуация на Фабричной улице, Димитровском мосту, в центре города и на левом берегу.

Улицы Новосибирска периодически заливает водой, но по разным причинам. Например, на прошлой неделе рядом с бизнес-центром «СитиЦентр» в центре города затопило дорогу. Тогда это случилось из-за прорыва трубы.

По теме

ливневкиосадкипогода
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2