Воды по колено: как машины рассекают по залитым дождем улицам — видео с Родников
После осадков пробки в городе достигли
Вечером 20 июня в Новосибирске прошел дождь. После этого некоторые дороги ушли под воду. Это случилось и на улице Гребенщикова в жилмассиве «Родники».
Видео с машинами, погруженными в воду, прислал в НГС один из водителей:
— Люди по колено в воде, хоть «крузак» свой помыл, — коротко описал ситуацию очевидец.
Сервис 2ГИС оценивает уровень пробок в городе на 8 баллов из 10. Сложнее всего ситуация на Фабричной улице, Димитровском мосту, в центре города и на левом берегу.
Улицы Новосибирска периодически заливает водой, но по разным причинам. Например, на прошлой неделе рядом с бизнес-центром «СитиЦентр» в центре города затопило дорогу. Тогда это случилось из-за прорыва трубы.