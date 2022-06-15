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В центре Новосибирска затопило улицу — публикуем видео

Авария произошла на улице Щетинкина

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Машины пытаются проехать по затопленной улице

Машины пытаются проехать по затопленной улице

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В центре Новосибирска на улице Щетинкина рядом с бизнес-центром «СитиЦентр» затопило дорогу.

— Улица Депутатская, 46, бизнес-центр «СитиЦентр», прорвало трубу, — сообщил читатель НГС.

Очевидец снял видео на месте происшествия.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска по данной ситуации.

Недавно НГС рассказал, что с 14 июня отключают горячую воду в трех районах города — Ленинском, Кировском и Дзержинском. Какие именно улицы попали под отключение, читайте здесь.

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