В центре Новосибирска затопило улицу — публикуем видео
Авария произошла на улице Щетинкина
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В центре Новосибирска на улице Щетинкина рядом с бизнес-центром «СитиЦентр» затопило дорогу.
— Улица Депутатская, 46, бизнес-центр «СитиЦентр», прорвало трубу, — сообщил читатель НГС.
Очевидец снял видео на месте происшествия.
НГС направил запрос в мэрию Новосибирска по данной ситуации.
Недавно НГС рассказал, что с 14 июня отключают горячую воду в трех районах города — Ленинском, Кировском и Дзержинском. Какие именно улицы попали под отключение, читайте здесь.