В трех районах Новосибирска отключат горячую воду с 14 июня: список улиц, попавших под отключение

Под испытания попадают следующие сети:



— на ул. Планировочной, ул. Котовского (от ул. Пермитина до ул. Станиславского), ул. Ватутина, в Горском жилмассиве, ул. Стартовой, ул. Космической, ул. Пермитина, ул. Выставочной, ул. Блюхера, проспекте Карла Маркса, часть ул. Вертковской в Кировском районе, на ул. Геодезической, ул. Новогодней, ул. Немировича-Данченко (от площади Лыщинского до ул. Станиславского) в Ленинском и Кировском районах, ЖК «Ясный Берег», ЖК «Восточный поселок», ЖК «Венеция», ЖК «Панорама», а также абоненты на ул. 1-й и 2-й Чулымской.



Также в этот день начнутся испытания теплосетей в зоне теплоснабжения от ТЭЦ-5 (насосная станция № 6 ). Они продлятся до 22 июня. Отключение горячей воды продлится с 14 по 25 июня (максимальный срок). Холодной вода станет с 0 часов 13 июня.



Под испытания попадают следующие сети в Дзержинском районе:



— на ул. Толбухина, ул. Заслонова, Гусинобродском шоссе, ул. Доватора, ул. Национальной, ул. Трикотажной, ул. Куприна, ул. Есенина, 1-м, 2-м, 3-м, 4-м, 5-м, 7-м, 8-м Трикотажных переулках, 1-м и 2-м переулках Доватора, ул. Геофизической, ул. Суркова, ул. Гладкова, ул. Левитана, ул. Сурикова, ул. Шишкина, ул. Айвазовского, ул. Малой Айвазовского, ул. Промкирпичной, ул. Васнецова, ул. Волочаевской, ул. Репина, ул. Онежской, ул. Якутской, ул. Волжской, ул. 1-й и 2-й Юргинской, ул. Авиационной, Волочаевском переулке, Волжском переулке, ул. Лучезарной, ул. Ползунова, проспекте Дзержинского, ул. Бродского, ул. Промышленной, ул. Электрозаводской, ул. Гоголя, Комбинатском переулке, ул. Шекспира, ул. Королева, ул. Индустриальной, ул. Комбинатской, ул. Даурской, ул. Красина, ул. Глинки, Электрозаводском проезде, ул. Партизанской, ул. Планетной, ул. Алейской, ул. Светлой, ул. Николая Островского, ул. Крестьянской, ул. Кольцова, ул. Селезнева.



Ранее руководители СГК на своем публичном отчете в киноцентре «Победа» рассказали, что планируют делать на теплосетях Новосибирска этим летом и что предпринимают, чтобы уменьшить число отключений тепла и горячей воды. А горожане задали вопросы.