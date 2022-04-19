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Движение по Мясниковой перекроют на 3 месяца для продолжения строительства дороги

С дороги снимут временное покрытие, чтобы сделать постоянное

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По двум сторонам улицы Мясниковой обустроят тротуары

По двум сторонам улицы Мясниковой обустроят тротуары

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С 25 апреля в Новосибирске на 3 месяца перекроют движение по Мясниковой улице. Там будут доделывать дорогу, которую начали строить в прошлом году.

— В 2021 году на строительной площадке сделана выемка грунта, произведено устройство котлована, выполнено переустройство кабельных линий, ливневой канализации и реконструкция теплотрассы. Подрядчики в полном объеме устроили основание из щебня с расклинцовкой мелкой фракцией, установили временный тротуар, смонтировали часть бордюров, — сообщил генеральный директор компании «СпецТрансСтрой», которая делает ремонт, Сергей Арапов.

Участок начали строить еще в прошлом году, но полностью доделать ее не получилось. Для «рабочего движения» зимой на участке сделали временную дорогу:

— Перед началом строительного сезона 2022 года асфальтовое покрытие, выполненное по временной схеме, демонтируют для устройства асфальтобетонного покрытия согласно проектной и рабочей документациям, — добавили в компании.

Кроме того строители сделают ливневую канализацию. По двум сторонам улицы Мясниковой обустроят тротуары.

В прошлом году там открыли временное движение

В прошлом году там открыли временное движение

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Дорогу перекроют на 3 месяца

Дорогу перекроют на 3 месяца

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О том, как выглядела временная дорога на улице Мясниковой после начала ремонта мы писали здесь. Последние фрагменты асфальта там укладывали уже при устойчивом минусе и сильных снегопадах — авторедактор НГС Дмитрий Косенко лично проверил, что, как и для чего там построили.

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