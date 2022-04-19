Движение по Мясниковой перекроют на 3 месяца для продолжения строительства дороги

С 25 апреля в Новосибирске на 3 месяца перекроют движение по Мясниковой улице. Там будут доделывать дорогу, которую начали строить в прошлом году.

— В 2021 году на строительной площадке сделана выемка грунта, произведено устройство котлована, выполнено переустройство кабельных линий, ливневой канализации и реконструкция теплотрассы. Подрядчики в полном объеме устроили основание из щебня с расклинцовкой мелкой фракцией, установили временный тротуар, смонтировали часть бордюров, — сообщил генеральный директор компании «СпецТрансСтрой», которая делает ремонт, Сергей Арапов.