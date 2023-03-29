«Потоки может выдавить в дома»: в коттеджном поселке под Новосибирском из-за таяния снега отключили питьевую воду

Под Новосибирском в микрорайоне Уютном (располагается в коттеджном поселке Озерный) затопило центральные улицы. Из-за потопа коммунальщики отключили в домах воду, так как опасаются, что канализационные стоки поднимутся обратно в дома.
В микрорайоне расположены таунхаусы, жители которых наканнуне жаловались, что у них на первых этажах плавали вещи. Также здесь расположены трехэтажные кирпичные дома, их жители сегодня обратились в редакцию и рассказали свое видение проблемы с потопом.
— После вчерашнего затопления первых этажей жители таунхаусов выкачивают воду в траншею, оттуда она прибывает ко въезду в наш микрорайон. По улицам — только плыть! Смотрите сами, — говорит Иван — житель одного из трехэтажных кирпичных домов микрорайона Уютный.
Иван попросил не указывать свою фамилию, не желая усугублять разногласия жителей кирпичных трехэтажек с владельцами таунхаусов.
— Весь этот всемирный потоп — вина владельцев таунхаусов. Они этой зимой со своей территории снег вообще не вывозили. А у нас убиралось регулярно: тротуар до плитки почищен, лед ликвидирован. Со вчерашнего вечера мы без питьевой воды, — добавил Иван.
Накануне владельцы таунхаусов в случившемся винили свою управляющую компанию — ДНТ «Ветераны Афганистана». Однако его управляющая ДНТ Марина Шепель заявила НГС, что причина в неплательщиках.
— Больше трети жителей вообще не платят за уборку и вывоз снега. Есть и судебные решения, которые не исполняются. На ливневый проект средств не собралось. Не было бы столько неплательщиков, такого потопа бы не случилось, — добавила Шепель.
Трехэтажные кирпичные дома в Уютном обслуживает УК «Советская». У их жителей общая с владельцами таунхаусов канализационно-насосная станция.
— Мы регулярно и добросовестно убираем снег со своей территории. Предлагали жителям таунхаусов через раз друг другу помогать: заказывать спецтехнику для обслуживания обоих участков. Получали отказ. Теперь из-за потоков талой воды канализации и у них и у нас переполнены: отключили подачу питьевой, чтобы в дома потоки не выдавило, — сказал НГС начальник участка УК «Советской» Павел Грохотов.
Инженер по просьбам жителей позвонил в администрацию Мочищенского сельсовета, напомнив об обязанности обеспечить людей питьевой водой. В итоге жителям пообещали включить воду в 17:00 на 1,5–2 часа, чтобы люди смогли запастить впрок.
Получить оперативный комментарий в Мочищенском сельсовете по поводу отключения питьевой воды на момент публикации не удалось — телефоны администрации не отвечали.
В Новосибирске вместе с весной начал таять снег и кое-где асфальт. Лужи захватили город, и добираться до работы без резиновых сапог с каждым днем всё сложнее. Сегодня,