«Потоки может выдавить в дома»: в коттеджном поселке под Новосибирском из-за таяния снега отключили питьевую воду

В Новосибирске вместе с весной начал таять снег и кое-где асфальт. Лужи захватили город, и добираться до работы без резиновых сапог с каждым днем всё сложнее. Сегодня, 29 марта , в городе один из самых теплых дней за последнее время. Его последствия — в нашем онлайн-репортаже.

