«Вода стоит по щиколотку». Затопило новосибирские коттеджи: видео из «плывущих» таунхаусов

Вечером 28 марта в поселке в микрорайоне Уютный коттеджного поселка Озерный затопило Центральную аллею: в зоне подтопления оказались не менее пяти таунхаусов. На первых этажах вода доходит до щиколотки, жители говорят о том, что не получают никакой помощи и справляются своими силами.
— МЧС отправило нас в управляющую компанию, директор которой разводит руками. Говорит, нет машин, чтобы воду откачать. У нас полный поселок детей, мы не знаем, что делать: затоплены первые уровни таунхаусов, — сообщила НГС местная жительница Юлия Щипченко.
В поселке считают, что потоп можно было предотвратить, если бы снег с улиц убирали чаще.
— Горы снега лежали месяцами: вообще не припомню, чтобы его увозили этой зимой. Он начал таять, больше недели на улице простояла вода. Управляющая компания ничего с этим не делала, хотя мы вносим регулярно все платежи, — добавила Щипченко.
Функции управляющей компании в поселке закреплены за ДНТ «Ветераны Афганистана», НГС связался с его управляющей Мариной Шепель.
— Ситуация сложная: не получается найти ассенизаторские машины для откачки, свободных вообще нет. Многоквартирные дома поблизости устроили здесь снегоотвалы, вода течет и от них. Мы отключили подачу воды в поселке, работаем над устранением потопа, — говорит Шепель.
Заявления собственников о добросовестной и своевременной оплате управляющая опровергает.
— Больше трети жителей вообще не платят за уборку и вывоз снега. Есть и судебные решения, которые не исполняются. Многоквартирные дома вообще за содержание сетей не платят. На ливневый проект средств не собралось. Не было бы столько неплательщиков, такого потопа бы не случилось, — добавила Шепель.
28 марта мэрия Новосибирска открыла 30% ливневок, чтобы город не затопило. Рабочие продолжают вывозить снег из центра.