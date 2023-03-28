«Вода стоит по щиколотку». Затопило новосибирские коттеджи: видео из «плывущих» таунхаусов

Вечером 28 марта в поселке в микрорайоне Уютный коттеджного поселка Озерный затопило Центральную аллею: в зоне подтопления оказались не менее пяти таунхаусов. На первых этажах вода доходит до щиколотки, жители говорят о том, что не получают никакой помощи и справляются своими силами.

