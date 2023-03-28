Мэрия Новосибирска открыла 30% ливневок, чтобы город не затопило

На 40 участках магистральных дорог вывезли снег с мест возможного подтопления, добавил начальник департамента.

В Новосибирской области во время предстоящего паводка может затопить несколько тысяч домов. По данным Гидрометцентра, осадки в этом году были выше средних значений.

