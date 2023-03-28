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Мэрия Новосибирска открыла 30% ливневок, чтобы город не затопило

Рабочие продолжают вывозить снег из центра

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Ливневки начали открывать с середины марта

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Мэрия Новосибирска открыла и почистила только 30% ливневок — это 1305 дождеприемных решеток. Об этом на аппаратном совещании рассказал начальник департамента дорожного хозяйства Константин Васильев.

Заместитель мэра Олег Клемешов отметил, что работу по ливневкам нужно усилить.

— Обращаю внимание, что год от года ситуация разная. Мы уже имеем посыл к потоплениям, поэтому ливневки нужно полноценно открывать и промывать. Готовиться к летнему сезону, — добавил Олег Клемешов.

Помимо ливневок, власти продолжают вывозить снег из города.

— Значительно усилена работа по очистке дорожных частей от снега и снегоудаления с использованием спецтехники подрядных организаций. Сейчас среднесуточный выход спецтехники составляет 316 единиц, в том числе привлекается до 32 сторонней техники. Для ручной работы было привлечено 109 рабочих, — рассказал Константин Васильев.

На 40 участках магистральных дорог вывезли снег с мест возможного подтопления, добавил начальник департамента.

В Новосибирской области во время предстоящего паводка может затопить несколько тысяч домов. По данным Гидрометцентра, осадки в этом году были выше средних значений.

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