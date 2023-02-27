Сколько новосибирских домов может затопить предстоящий паводок? Составлен прогноз

В Новосибирской области во время предстоящего паводка может затопить несколько тысяч домов. Как рассказал сегодня,
По данным Гидрометцентра, осадки в этом году были выше средних значений.
— При наихудшем развитии паводковой ситуации затопленными могут оказаться 3400 домовладений. Возможны подтопления мостов и 48 участков автомобильных дорог, — рассказал министр природы. В зоне паводка могут оказаться 10 тысяч человек.
По словам Евгения Шестернина, все необходимые меры для паводка предприняты, подготовлены пункты временного размещения. На территории Обского водохранилища организован ежедневный мониторинг. Губернатор Андрей Травников попросил обратить внимание на малые реки.
В середине февраля жители СНТ «Пищевик» в Дзержинском районе пожаловались на внезапный паводок. Из-за того, что вода уже стоит в домах, людям приходится переезжать к родственникам и соседям.