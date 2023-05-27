«Я ваш бог»: выпускник академии МВД и сын депутата сутки избивал и резал 18-летнюю девушку в прямом эфире

Кто-то из почти 20 000 подписчиков Анатолия сообщил о происходящем в полицию. В тот же день Анатолия Осипова задержали. Пострадавшую девушку доставили в больницу, где она находится до сих пор.

«Он пропал на полгода и появился с дичью»

Как рассказал один из постоянных подписчиков молодого предпринимателя из Волгограда, Анатолий и раньше часто выкладывал видео, фотографии, но все они пестрели типичными пацанскими цитатами, ни о какой агрессии или рекламе запрещенных веществ никогда в его блоге не было и речи.



— Я следил за ним много лет, — рассказал подписчик. — Он всегда был обычным и нормальным парнем. Ничего такого не было. Всё было типично — пацанские фотки, дорогие машины, командировки, сын, красивые девушки. Потом, когда частичная мобилизация началась, он пропал. Вернулся вот сейчас, через полгода, с дичью. Я обалдел, когда увидел, что его там избил кто-то в Москве, а потом перестал смотреть этот бред.