«Я ваш бог»: выпускник академии МВД и сын депутата сутки избивал и резал 18-летнюю девушку в прямом эфире

31-летний сын некогда преуспевающего, но уже покойного бизнесмена и депутата гордумы Волгограда Анатолий Осипов в один миг превратился в треш-стримера для всей мировой интернет-аудитории, когда в прямом эфире начал избивать и грозить пистолетом 18-летней девушке. Заявляя, что он «бог» и «большая белая акула», он сутки «изгонял» демона из юной подруги. Наши коллеги из V1.RU собрали всё, что известно о жутком сеансе экзорцизма, который разошелся по всей Сети.
«Я ваш бог»
Ранним утром 18 мая 31-летний Анатолий Осипов запустил скандальный, пугающий и поражающий своей жестокостью стрим. Сначала он сбивчиво и крайне несвязно рассказывает на камеру, что он крайне зол на Запад и что слышит голос высшего разума.
— Я — личное доказательство того, что в сложные времена уходят люди, которые являются пророком, — заявлял в прямом эфире мужчина. — Я являюсь пророком, я слышу голоса бога. Я слышу ваше присутствие. Я чуть ли не сходил с ума, и сейчас всё разложилось по моим полочкам, и я ловлю всё на лету. Я наследник... задумайтесь сами кого. Вы все знаете, где я нахожусь. Я прошу всех подъехать и поддержать меня, если вы меня сейчас опять потеряете, я просто вам этого не прощу никогда. Я в ужасе от того, во что вы превратили мою страну и что вы сделали с моими людьми. Запад, теряйся, я иду за тобой, и я пришел вас всех съесть. Я та большая белая акула, которая поглотит это всё. Я тот, кого не принято называть, и тот, кем не принято понтоваться. Иисус воскрес — воистину воскресе.
После этого внимание Анатолия смещается на того, с кем он был в квартире, — на 18-летнюю девушку Алину. Стример начал уверять, что в его подружку вселился бес, Люцифер и демон. На кадрах, сохранившихся в Сети, видно, как молодой мужчина с татуированными руками избивает и материт девушку. Истязатель называет себя Богом, воскресшим Иисусом, не забывая при этом избивать юную подругу пистолетом и угрожая выстрелить в нее.
Анатолий призывает свою жертву признаться в том, что она творила. В какой-то миг в квартире раздается звонок, девушка не на шутку пугается, а Осипов с иронией и полной отрешенностью говорит:
— Это демоны твои пришли, убивать меня сейчас будут.
Кто-то из почти
«Он пропал на полгода и появился с дичью»
Как рассказал один из постоянных подписчиков молодого предпринимателя из Волгограда, Анатолий и раньше часто выкладывал видео, фотографии, но все они пестрели типичными пацанскими цитатами, ни о какой агрессии или рекламе запрещенных веществ никогда в его блоге не было и речи.
— Я следил за ним много лет, — рассказал подписчик. — Он всегда был обычным и нормальным парнем. Ничего такого не было. Всё было типично — пацанские фотки, дорогие машины, командировки, сын, красивые девушки. Потом, когда частичная мобилизация началась, он пропал. Вернулся вот сейчас, через полгода, с дичью. Я обалдел, когда увидел, что его там избил кто-то в Москве, а потом перестал смотреть этот бред.
«Я вас всех сейчас тут буду снимать!»
За несколько дней до кровавой трансляции в социальных сетях Анатолий Осипов стал участником драки в Москве, сразу после которой был доставлен в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Мужчина в социальных сетях уверял, что на него напали и ударили ножом.
— Это произошло в гостинице «Дельта» в 5 утра. В один момент он подошел со спины и нанес ножевое ранение в правый бок, — писал Осипов в социальных сетях. — Мне удалось немного увернуться, благодаря чему ранение без проникновения в брюшную полость и жизненно важные органы не были задеты.
О причинах драки Анатолий говорил очень странно, скомканно и рвано, обвиняя неких людей в рилсах и сторис в самых разных преступлениях. Смысл его слов не могли понять даже те, кто следил за его жизнью на протяжении нескольких лет. В больнице, куда его отвезли сразу после драки, Анатолий продолжил снимать сторис, вновь рассказывал о несправедливом к нему отношении, делая это крайне нервно и сбивчиво.
«Отец умер после футбольного матча»
В Волгограде Анатолия Осипова, несмотря на его уже не детский возраст, больше знали как сына покойного бизнесмена и депутата Андрея Осипова. Отец стримера не раз оказывался в центре политических интриг и скандалов. Имя депутата тесно связывали и с крайне авторитетным бизнесменом Владимиром Кадиным, убитым в 2011 году в самом центре Волгограда. Они не только были коллегами по спортивному стрелковому клубу «Спортинг-Волгоград», но и вместе ездили на охоту. И когда у остановленного на трассе депутата Осипова в багажнике нашли убитую косулю, то ружья нашли в багажнике машины Кадина. В 2013 году Андрей Осипов умер от сердечного приступа после футбольного матча.
В стрелковом клубе отца с малых лет тренировался Анатолий Осипов, в 2019 году ставший мастером спорта по стендовой стрельбе. Годом позже сын экс-депутата стал победителем и на соревнованиях, организованных в память о его покойном отце, а затем — и чемпионом России.
Сам Анатолий, до того как стать треш-стримером, закончил юридический факультет Волгоградской академии МВД. Служить в правоохранительные органы не пошел, но подхватил часть отцовского бизнеса. Анатолий Осипов указан как директор и учредитель компании «Премиум инвест», занимающейся строительством жилых и нежилых зданий, и входил в состав учредителей ООО «Дельта», где кроме него учредителями числились скандально известные депутаты Евгений Щур и Федор Литвиненко — друзья покойного отца Анатолия Осипова.
«Он любил девушек, а они всегда любили его»
Друзья молодого человека, с которыми он на снимках разных лет, рассказали журналистам, каким в их глазах был Анатолий Осипов.
— Это очень добрый, мирный, работоспособный человек, — рассказал друг Анатолия, попросивший об анонимности. — Да, он парень не бедный, всегда на хороших машинах, квартира хорошая. Девушек он любил, а они всегда любили его. Он всегда очень внимательно и обходительно с ними общался. Красиво ухаживал. Чтобы поднять на девушку руку? Да вы что! Никогда такого не было. То, что я увидел, меня шокировало не меньше, чем зрителей этого эфира. Возможно, принял что-то запрещенное. Но и такого, чтобы он плотно сидел на наркотиках, я за ним никогда не замечал.
На страницах в соцсетях Анатолий действительно часто выкладывал снимки на фоне дорогих иномарок. Снимков с друзьями не меньше. Еще больше фотографий Анатолий публиковал с работы и путешествий, которые подписывал, как командировочные. Родным городом при этом в соцсетях указал Красноярск. В соцсетях волгоградец выставлял фото с мамой и сестрой, с ребенком. Никаких девушек у Анатолия на странице нет.
Журналист V1.RU дозвонилась маме Анатолия Осипова, Елене. Голос женщины звучал очень устало, она сообщила, что просто не в состоянии сейчас что-либо комментировать.
— Это не по злому умыслу случилось. Толя не подходит под ваши выражения. Он молодой человек, который не выглядит бандитом или оторвой, он абсолютно нормальный, — сообщила Елена Осипова. — Но никакие комментарии давать я сейчас просто не в силах, может быть, позже.
«Она до сих пор в больнице»
Следственный комитет сообщил, что поведение Анатолия Осипова было обусловлено наркотическим опьянением, но попадает под признаки преступлений — незаконного лишения свободы и покушения на убийство.
— Мужчина употребил наркотики, после чего в течение суток избивал знакомую руками и ногами, а также несколько раз выстрелил в нее из травматического пистолета, — сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. — Днем 18 мая он запустил онлайн-трансляцию истязаний, где обещал убить несчастную окровавленную девушку. Треш-стрим увидели подписчики блогера, они же обратились в правоохранительные органы. Мужчину оперативно задержали.
Через несколько дней, 20 мая, Анатолию Осипову в суде избирали меру пресечения. И практически всё время, с момента выхода из автозака и до возвращения обратно, стример продолжал вещать всем о своем божественном предназначении. Он рассказывал, что «всю жизнь» принимал запрещенные вещества, обещал, что покажет, как демоны выходят из него, а приставов и полицейских он называл «своими детьми» и «своими сыновьями».
— Я ваш бог, дети мои, вы моя паства, соберитесь все здесь, и я прощу вас, — говорил полицейским Анатолий.
А вот девушка-следователь почему-то совсем не вызвала у него умиления. Во время заседания он не раз и не два во всеуслышание обвинял следователя в том, что она — демон, и обзывал ее всяческими словами. За это, впрочем, ему теперь может грозить еще одна статья.
Под конец заседания Анатолий Осипов расплакался и попросил отправить его под домашний арест. Но судья решил иначе и отправил его в СИЗО на два месяца.
В свою очередь один из двух адвокатов, к которым Анатолий обращался за помощью, настаивает, что следствие неверно квалифицировало действия стримера.
— По моему мнению, правоохранительными органами будет предъявлено обвинение в незаконном лишении человека свободы, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением оружия, умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия, истязания, совершенные с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Если потерпевшей причинен вред здоровью средней тяжести, то ответственность наступит по другой статье Уголовного кодекса — за причинение легкого вреда здоровью, преступление по которой наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, — сообщил адвокат Руслан Мурадов. — На наш взгляд, предварительно, в действиях Анатолия отсутствует состав покушения на убийство, поскольку для признания виновным в покушении на убийство нападавший должен совершить все возможные действия для причинения смерти потерпевшей, и смерть потерпевшей не наступила по независящим от нападавшего обстоятельствам. То есть, если виновный видит, что потерпевшая жива, он должен продолжить совершать в отношении нее действия для наступления ее смерти.
«Синтетика опасна тем, что в один миг может разрушить интеллект»
По словам известного в Волгограде медика, профессионально десятки лет работающего с наркозависимыми, сын покойного депутата сейчас не выглядит как человек, который сошел с ума. Однако врач замечает, что только по визуальному осмотру, и то одного или двух видео, нельзя сделать вывод о психическом состоянии мужчины.
— Понимаете, синтетика опасна именно тем, что в один миг может разрушить интеллект. Но для этого нужно длительно употреблять наркотики, — рассказал медик. — Здесь по видео я не могу сказать, что вижу перед собой человека с явными отклонениями в психике. Это больше выглядит как плохая актерская игра и попытка изобразить человека с проблемами. Обычно от наркотического опьянения отходят за сутки-двое, дольше этого сделать просто невозможно без повторного употребления наркотиков.
Доцент кафедры неврологии, психиатрии, мануальной медицины и медицинской реабилитации ВолгГМУ Михаил Баканов рассказал, что это такое, чем грозит человеку и окружающим.
— Каким бы ни было это опьянение, это интоксикация = отравление, — рассказал доцент кафедры неврологии психиатрии ВолгГМУ Михаил Баканов. — Организм на наркотики, алкоголь, на передозировку веществами реагирует интоксикационным психозом. В любом случае всё это возможно определить только после экспертизы. Насколько это всё безвозвратно? Все интоксикационные состояния сопровождаются, как правило, на время действия этой интоксикации или на период ее отмены. Проходит концентрация, организм очищается от нее, и всё проходит. Как помочь очиститься организму? Прокапаться, восстановить функции работы печени, сердца. О безвозвратности изменений и влияния на организм этих веществ можно говорить лишь тогда, когда человек всё это принимает годами, а то и десятилетиями. Для синтетики и солей срок развития пагубных и безвозвратных изменений в разы короче. Здесь достаточно пары месяцев.
Профессор сообщил, что безвозвратные изменения — это в первую очередь дезорганизация человека как личности.
— У него теряются волевые способности, память, внимание, меняется мышление, — рассказал профессор. — Мы не знаем, как часто и что именно он употреблял. В любом случае, чтобы ответить на все вопросы о состоянии молодого человека и причинах, которые привели его к этому, необходимы исследования и анализы.
Осипов такой не один
Еще один волгоградский треш-стример Павел Прокудин тоже «прославился» тем, что неоднократно избивал девушку, а также принуждал ее к сексуальным действиям во время прямых трансляций в интернете. Прокудин получил широкую известность после того, как в прямом эфире избил сначала бабушку, затем — и маму, и бабушку. Итогом стало административное задержание блогера на 10 суток. По данным из открытых источников, на мужчину заведено несколько исполнительских производств с общей суммой долга более 100 тысяч рублей — треш-стример задолжал по кредитам. Известно, что Павлу Прокудину 28 лет. По официально неподтвержденным данным, еще в 2005 году, когда мальчику было всего 11 лет, его мама уехала в Москву, оставив сына на бабушку.
Видимо, продолжая пользоваться своей безнаказанностью, треш-стример продолжает бесчинствовать в прямом эфире. В редакцию V1.RU прислали нарезку с его очередных стримов. Судя по видео, в них регулярно начала участвовать неизвестная девушка. На трансляциях Павел постоянно бьет ее по телу и лицу. Однажды она показала результаты побоев — множественные синяки и гематомы на ногах и руках.
— Честно сказать, я никогда не встречала человека, который бы относился ко мне хуже, — говорит она на одной из трансляций.
По словам читателей V1.RU, которые записали трансляции, подобные вещи происходят регулярно, но девушка якобы «прощает» Павла.
— Девушка, которую он избивает и насилует, явно нуждается в психологической помощи, она несколько раз в прямых эфирах просила о помощи, но после прощает его, — сообщили зрители стримов.
Такие диалоги он выкладывает на всеобщее обозрение:
— Ты уродом родилась. У тебя столько денег, ты можешь себя в порядок привести, а ты еще и обижаешься, что я тебя сру. Да я тебе правильно говорю.
— Ладно, хорошо, давай возьмем мое лицо. Что я могу привести в порядок? Перекроить его? А зачем?
— Чтобы себе нравиться, чтобы всем нравиться, окружающим.
— Я себе и так нравлюсь.
— Ну тебя так и будут чморить тогда. Ты для всех уродина.
— Не для всех, ты ошибаешься.
— Все тебя срут. Меня вот никто не срет. А ты уродина.
На одной из трансляций Павел Прокудин, не стесняясь никого и ничего, принуждает девушку к действиям сексуального характера, а сам при этом истошно смеется.