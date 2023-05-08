freedom
СЕЙЧАС +28°С
Пробки 2/10
usd 76.82
eur 84.91
Тема дняЧастный дом загорелся на Южно-Чемском
Все новости
Все новости

Частный дом загорелся на Южно-Чемском — видео пожара

Инцидент произошел в Кировском районе

1 016

Инцидент произошел на улице 7-й Бронный переулок, 32

Поделиться

Днем 8 мая в Новосибирске в Южно-Чемском микрорайоне загорелся дом. Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, инцидент произошел на улице 7-й Бронный переулок, 32.

Видео с места пожара опубликовал телеграм-канал «Новосибирск с огоньком». На кадрах видны пожарные машины.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Ликвидировать открытое горение удалось в 15:19

Видео: телеграм-канал «Новосибирск с огоньком»

По данным ГУ МЧС России по региону, сообщение о происшествии поступило специалистам в 14:42, горят дом и надворные постройки. Была угроза распространения огня на соседние постройки, но ее отбили. Ликвидировать открытое горение удалось в 15:19.

— Хозяева на месте вызова, не пострадали, — сообщили в ведомстве.


Ранее НГС сообщал о том, что в деревне Новощербаки Здвинского района вспыхнул пожар. В результате происшествия в населенном пункте выгорели два дома.

По теме

ПожарЮжно-Чемской жилмассивМЧС
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter