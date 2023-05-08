Частный дом загорелся на Южно-Чемском — видео пожара

Днем 8 мая в Новосибирске в Южно-Чемском микрорайоне загорелся дом. Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, инцидент произошел на улице
Видео с места пожара опубликовал телеграм-канал «Новосибирск с огоньком». На кадрах видны пожарные машины.
По данным ГУ МЧС России по региону, сообщение о происшествии поступило специалистам в 14:42, горят дом и надворные постройки. Была угроза распространения огня на соседние постройки, но ее отбили. Ликвидировать открытое горение удалось в 15:19.
— Хозяева на месте вызова, не пострадали, — сообщили в ведомстве.
Ранее НГС сообщал о том, что в деревне Новощербаки Здвинского района вспыхнул пожар. В результате происшествия в населенном пункте выгорели два дома.