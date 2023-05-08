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Два дома полностью выгорели в Новосибирской области — кадры с места

Инцидент произошел в Здвинском районе

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Во время пожара в деревне сгорели два частных дома и надворные постройки

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Пожар вспыхнул в деревне Новощербаки Здвинского района Новосибирской области. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в результате происшествия в населенном пункте выгорели два дома.

Информация о происшествии появилась в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». По информации сообщества, возгорание в населенном пункте произошло из-за ландшафтных пожаров.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, во время пожара в деревне сгорели два частных дома и надворные постройки. В результате происшествия нет погибших и пострадавших. Пожар произошел из-за электрики.

5 мая в городе Татарске Новосибирской области во время пожара погибла 8-летняя девочка. Возбуждено уголовное дело.

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