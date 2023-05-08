Два дома полностью выгорели в Новосибирской области — кадры с места

Пожар вспыхнул в деревне Новощербаки Здвинского района Новосибирской области. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в результате происшествия в населенном пункте выгорели два дома.
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Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, во время пожара в деревне сгорели два частных дома и надворные постройки. В результате происшествия нет погибших и пострадавших. Пожар произошел из-за электрики.
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