Тело мужчины обнаружили в запертой квартире на улице Зорге

В Кировском районе Новосибирска в запертой квартире нашли труп
— Заблокирована дверь, мужчина не открывает. Доступ в квартиру обеспечен. В квартире обнаружен мужчина 1958
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Как сообщили в ведомстве, тело обнаружили в квартире без внешних признаков насильственной смерти.
— Причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы, — уточнили в ведомстве.
Утром 19 марта под окнами дома