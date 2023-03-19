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Тело мужчины обнаружили в запертой квартире на улице Зорге

Инцидент произошел в Кировском районе

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Тело передали сотрудникам полиции и скорой помощи

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В Кировском районе Новосибирска в запертой квартире нашли труп 65-летнего мужчины. Как сообщили спасатели МАСС, инцидент произошел в доме на улице Зорге 18 марта. Тело передали сотрудникам полиции и скорой помощи.

— Заблокирована дверь, мужчина не открывает. Доступ в квартиру обеспечен. В квартире обнаружен мужчина 1958 г. р. без признаков жизни. Тело передано сотрудникам отдела полиции и бригаде врачей скорой помощи, — указано в сообщении.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Как сообщили в ведомстве, тело обнаружили в квартире без внешних признаков насильственной смерти.

— Причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы, — уточнили в ведомстве.

Утром 19 марта под окнами дома № 1/7 на улице Одоевского в Первомайском районе обнаружили тело пожилого мужчины. В полиции подтвердили страшную находку.

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