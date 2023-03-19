Тело мужчины нашли под окнами многоэтажки на Первомайке

Тело пожилого мужчины нашли сегодня утром под окнами дома
— Вышли утром на балкон и увидели, что лежит труп у четвертого подъезда. Одетый, — рассказал читатель.
В Следственном комитете НГС сообщили, что сообщение по этому поводу в СК не поступало, в полиции страшную находку подтвердили:
— На улице Одоевского было обнаружено тело мужчины, его личность установлена, это местный житель 69 лет. Причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы, — рассказали в пресс-службе областного главка МВД.
Ранее НГС писал о том, что под окнами дома на улице Стартовой нашли тело пожилой женщины. По тому инциденту следователи СК начали проверку.