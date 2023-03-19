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Тело мужчины нашли под окнами многоэтажки на Первомайке

На месте происшествия работают сотрудники полиции

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Причину смерти установят эксперты-медики

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Тело пожилого мужчины нашли сегодня утром под окнами дома № 1/7 на улице Одоевского в Первомайском районе. О происшествии рассказал живущий в многоэтажке читатель НГС.

— Вышли утром на балкон и увидели, что лежит труп у четвертого подъезда. Одетый, — рассказал читатель.

В Следственном комитете НГС сообщили, что сообщение по этому поводу в СК не поступало, в полиции страшную находку подтвердили:

— На улице Одоевского было обнаружено тело мужчины, его личность установлена, это местный житель 69 лет. Причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы, — рассказали в пресс-службе областного главка МВД.

Ранее НГС писал о том, что под окнами дома на улице Стартовой нашли тело пожилой женщины. По тому инциденту следователи СК начали проверку.

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