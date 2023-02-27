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В Горском жилмассиве под окнами многоэтажки обнаружили тело пожилой женщины

Следователи начали проверку

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Труп обнаружили утром в понедельник

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В Горском жилмассиве Новосибирска сегодня утром, 27 февраля, под окнами дома по адресу Стартовая, 1 нашли тело пожилой женщины. Информация об этом появилась в телеграм-канале «АСТ-54».

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На месте стояла машина скорой помощи

Видео: «АСТ-54»

На месте происшествия работают следователи Новосибирской области. Как рассказали в пресс-службе СК, по факту обнаружения тела начали проверку.

— Следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирска проводится проверка по факту обнаружения тела пожилой женщины на придомовой территории одного из многоквартирных домов в Ленинском районе. Следственная группа проводит осмотр места происшествия, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

На выходных на улице Владимира Высоцкого спасатели МАСС нашли труп мужчины в запертой квартире.

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