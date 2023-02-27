В Горском жилмассиве под окнами многоэтажки обнаружили тело пожилой женщины

В Горском жилмассиве Новосибирска сегодня утром,
На месте происшествия работают следователи Новосибирской области. Как рассказали в пресс-службе СК, по факту обнаружения тела начали проверку.
— Следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирска проводится проверка по факту обнаружения тела пожилой женщины на придомовой территории одного из многоквартирных домов в Ленинском районе. Следственная группа проводит осмотр места происшествия, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
На выходных на улице Владимира Высоцкого спасатели МАСС нашли труп мужчины в запертой квартире.