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Тема дняВ запертой квартире нашли труп
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В Новосибирске спасатели нашли труп мужчины в запертой квартире

Тело нашли в микрорайоне МЖК

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Тело мужчины передали сотрудникам полиции

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В Октябрьском районе Новосибирска на улице Владимира Высоцкого спасатели МАСС нашли труп мужчины в запертой квартире.

— В квартире обнаружен неустановленный мужчина без признаков жизни. Тело передано сотрудникам отдела полиции, — говорится в официальной группе «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте».

Как сообщили журналисту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, личность и обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.

— В одной из квартир в Октябрьском районе Новосибирска был обнаружен труп мужчины без признаков насильственной смерти, — отметили в пресс-службе.

Недавно жители дома № 64 по улице Демьяна Бедного пожаловались на сильный трупный запах в подъезде: больше месяца назад в одной из квартир скончался инвалид.

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