В Новосибирске спасатели нашли труп мужчины в запертой квартире

В Октябрьском районе Новосибирска на улице Владимира Высоцкого спасатели МАСС нашли труп мужчины в запертой квартире.
— В квартире обнаружен неустановленный мужчина без признаков жизни. Тело передано сотрудникам отдела полиции, — говорится в официальной группе «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте».
Как сообщили журналисту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, личность и обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.
— В одной из квартир в Октябрьском районе Новосибирска был обнаружен труп мужчины без признаков насильственной смерти, — отметили в пресс-службе.
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